Гендиректор «Салавата»: «Сокращение лимита на легионеров – существенная подножка для развития нашего клуба»

Теги Салават Юлаев КХЛ лимит на легионеров Спорт-Экспресс Саша Хмелевски Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался о сокращении лимита на легионеров. 

«Было бы ошибкой сейчас продемонстрировать болельщикам, что мы готовы подписывать любые контракты. Это бы показало нашу слабость и необоснованность позиции, которой мы придерживаемся.

Мы понимаем, что на наших вратарей будет много претендентов. У нас есть запасные варианты. Допускаю, что с кем-то из вратарей договориться не получится.

В «Салавате» не будет игроков за 95 миллионов рублей в год. А сокращение лимита на легионеров – существенная подножка для развития нашего клуба.

Что касается Хмелевски, то он не против того, чтобы остаться в Уфе», – сказал Ринат Баширов.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 54 матчах.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Барвинский
Всё ясно, с Салаватом, переходим в середники...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yalyon
Сокращение лимита легионеров это подножка не только твоему клубу, но и всей лиге. Только это не отменяет того, что ты Баширов – бездарный менеджер
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
strash
Кто бы ещё спросил с Баширова за коротенькую скамейку СЮ, когда 3-4 человека из-за травм вылетают из обоймы и приходится вызывать уже Скорикова... Когда 1-2 защитника ломаются, и приходится всю игру смотреть косяки Цулыгина Ярослава...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Торопчин
"А сокращение лимита на легионеров – существенная подножка для развития нашего клуба."
"Поэтому мы сыграли на опережение в этом сезоне и подписали всего 2 из 5 возможных!" - добавил Ринат Баширов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Абсолютно верно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий