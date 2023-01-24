Гендиректор «Салавата»: «Сокращение лимита на легионеров – существенная подножка для развития нашего клуба»

Генеральный директор « » высказался о сокращении лимита на легионеров.

«Было бы ошибкой сейчас продемонстрировать болельщикам, что мы готовы подписывать любые контракты. Это бы показало нашу слабость и необоснованность позиции, которой мы придерживаемся.

Мы понимаем, что на наших вратарей будет много претендентов. У нас есть запасные варианты. Допускаю, что с кем-то из вратарей договориться не получится.

В «Салавате» не будет игроков за 95 миллионов рублей в год. А сокращение лимита на легионеров – существенная подножка для развития нашего клуба.

Что касается , то он не против того, чтобы остаться в Уфе», – сказал Ринат Баширов.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 54 матчах.