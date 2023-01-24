Жамнов о возможной отставке Гришина: «Об этом речи не шло. Пока руководство смотрит на работу тренера, выводы будут сделаны после сезона»

высказался о возможном уходе Игоря Гришина из «Спартака».

«Я непосредственно общаюсь с руководством «Спартака», об этом [смене тренера до окончания сезона] речи не шло. Гришина брали, чтобы он работал. Он давно в структуре «Спартака», работал с «Химиком», а как будет после сезона – давайте доживем до этого.

Вы сами прекрасно понимаете, что судьба тренера такова, что никто из них не застрахован от того, что будет завтра. Пока на данном этапе руководство смотрит на работу главного тренера, а после сезона будут сделаны выводы. Сейчас же о них рано пока говорить.

Над какими аспектами игры «Спартака» тренеры могут поработать? Думаю, тренерский штаб прекрасно понимает все эти проблемы в обороне, наверное, проведет работу по чисто тактическим нюансам, игровой дисциплине и работе всей команды в обороне.

Ясно, что реализация оставляет желать лучшего, но в тот же момент и в обороне команда должна играть намного лучше. Главный тренер все прекрасно понимает, просто нужно время для этого.

Нельзя взять тренера и подумать, что он за какой-то короткий промежуток времени все поменяет. Игры идут через день, все те нюансы, которые ты хочешь донести до игроков, тяжело исправить. Плюс надо учитывать, сколько у тебя в команде исполнителей как в атаке, так и в обороне», – сказал главный тренер сборной России, советник председателя наблюдательного совета «Спартака».

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