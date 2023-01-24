1-й номер драфта-2021 Пауэр забросил 1-ю шайбу в сезоне в 43-м матче. У него 17 очков и «+10»

Теги Баффало Даллас НХЛ Оуэн Пауэр Хоккей

1-й номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр забросил 1-ю шайбу в сезоне в 43-м матче.

20-летний защитник «Баффало» стал автором победного гола в матче с «Далласом» (3:2 ОТ). 

Канадец прервал безголевую серию из 42 игр. На его счету стало 17 (1+16) очков при полезности «+10». 

В прошлом сезоне Пауэр провел за «Сэйбрс» 8 матчей, в которых набрал 3 (2+1) балла. 

Добавим, что игрок стал пятым в списке самых молодых игроков клуба с голом в овертайме матча регулярки. Рекордом владеет Джек Айкел (19 лет 136 дней в 2016 году). 

4 комментария

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папа Джо
а я бы Андерсона отметил
очень сильно сыграл
41-летний дед круче всех Укк , Пекк и Лукконенов вместе взятых.
и , прости Господи, Комри
в силу возраста конечно большую нагрузку не потянет , но в 25-30 матчах до сих пор способен выдавать качественную игру.
+3
-2
+1
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ni
+10 - отлично для дефа!
+2
-1
+1
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See what
Большой мастер. Давно было пора.
+7
-1
+6
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Вадим Сидоров
Пока себя проявляет как отличный two-way защитник, то что и надо сейчас Баффало - с голами всё нормально у команды.
+11
-2
+9
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