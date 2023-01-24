1-й номер драфта-2021 Пауэр забросил 1-ю шайбу в сезоне в 43-м матче. У него 17 очков и «+10»
1-й номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр забросил 1-ю шайбу в сезоне в 43-м матче.
20-летний защитник «Баффало» стал автором победного гола в матче с «Далласом» (3:2 ОТ).
Канадец прервал безголевую серию из 42 игр. На его счету стало 17 (1+16) очков при полезности «+10».
В прошлом сезоне Пауэр провел за «Сэйбрс» 8 матчей, в которых набрал 3 (2+1) балла.
Добавим, что игрок стал пятым в списке самых молодых игроков клуба с голом в овертайме матча регулярки. Рекордом владеет Джек Айкел (19 лет 136 дней в 2016 году).
очень сильно сыграл
41-летний дед круче всех Укк , Пекк и Лукконенов вместе взятых.
и , прости Господи, Комри
в силу возраста конечно большую нагрузку не потянет , но в 25-30 матчах до сих пор способен выдавать качественную игру.