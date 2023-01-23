Федоров про 1:3 от «Торпедо»: «ЦСКА играл правильно в 3-м периоде, но пропустил ненужный второй гол – ничто не предвещало. Знаем, почему так случилось»

дал комментарий после поражения от « » со счетом 1:3.

«В двух первых периодах было небольшое преимущество «Торпедо». При этом мы сумели забить важный гол.

В третьем периоде настраивались и играли правильно. Ничто не предвещало такого развития событий. Но пропустили второй ненужный гол в конце третьего периода. Мы знаем, почему так случилось. Ребятам подскажем завтра на собрании.

Это была очень быстрая игра, и мы настраивали команду на быстрые действия соперника.

Но когда ты реализовываешь свои моменты, у тебя остается больше кислорода на другие действия. Но получилось так, как получилось.

Ребята точно старались, по самоотдаче претензий нет. Но нужно было действовать чуть более гибко. «Торпедо» – с победой. А мы готовимся к следующей игре с Питером. Надеюсь, худа без добра не бывает, – сказал главный тренер .