Федоров про 1:3 от «Торпедо»: «ЦСКА играл правильно в 3-м периоде, но пропустил ненужный второй гол – ничто не предвещало. Знаем, почему так случилось»
Сергей Федоров дал комментарий после поражения от «Торпедо» со счетом 1:3.
«В двух первых периодах было небольшое преимущество «Торпедо». При этом мы сумели забить важный гол.
В третьем периоде настраивались и играли правильно. Ничто не предвещало такого развития событий. Но пропустили второй ненужный гол в конце третьего периода. Мы знаем, почему так случилось. Ребятам подскажем завтра на собрании.
Это была очень быстрая игра, и мы настраивали команду на быстрые действия соперника.
Но когда ты реализовываешь свои моменты, у тебя остается больше кислорода на другие действия. Но получилось так, как получилось.
Ребята точно старались, по самоотдаче претензий нет. Но нужно было действовать чуть более гибко. «Торпедо» – с победой. А мы готовимся к следующей игре с Питером. Надеюсь, худа без добра не бывает, – сказал главный тренер ЦСКА.
На 53 игры только 28 побед в основное.
Интересно... неужели это все разные случаи "так случилось"? Или одинаковые?:)