Федоров про 1:3 от «Торпедо»: «ЦСКА играл правильно в 3-м периоде, но пропустил ненужный второй гол – ничто не предвещало. Знаем, почему так случилось»

Теги ЦСКА Торпедо Сергей Федоров видео КХЛ Хоккей

Сергей Федоров дал комментарий после поражения от «Торпедо» со счетом 1:3.

«В двух первых периодах было небольшое преимущество «Торпедо». При этом мы сумели забить важный гол.

В третьем периоде настраивались и играли правильно. Ничто не предвещало такого развития событий. Но пропустили второй ненужный гол в конце третьего периода. Мы знаем, почему так случилось. Ребятам подскажем завтра на собрании.

Это была очень быстрая игра, и мы настраивали команду на быстрые действия соперника.

Но когда ты реализовываешь свои моменты, у тебя остается больше кислорода на другие действия. Но получилось так, как получилось.

Ребята точно старались, по самоотдаче претензий нет. Но нужно было действовать чуть более гибко. «Торпедо» – с победой. А мы готовимся к следующей игре с Питером. Надеюсь, худа без добра не бывает, – сказал главный тренер ЦСКА.

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9 комментариев

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*BG*
Ответ AAAARMEEC
Дуиаю после вылета ЦСКА в 1/4 Федорова снимут или снимут Есмантовича,который его поставил
А если ЦСКА, как и в прошлом сезоне, выиграет КГ, то кого снимут? Федорова назначил сам Сечин, о чем радостно сообщил Есмантович, когда ЦСКА выиграл КГ. И этим скинул с себя ответственность за возможные последующие неудачи команды. И сделал он это, чтобы перестали его критиковать, за то что это именно он, якобы, убрал Никитина и поставил Федорова. Если бы ЦСКА проиграл в финале, то он бы эту информацию не озвучил. А так, он вроде и Сечина возвысил за принятие этого решения, и сам от дальнейшей критики в свой адрес отмежевался. Как он думал. Но еще находятся те люди, которые все же Есмантовича винят за уход Никитина и назначение Федорова.
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alklimov2018
"Знаем, почему так случилось".
На 53 игры только 28 побед в основное.
Интересно... неужели это все разные случаи "так случилось"? Или одинаковые?:)
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Сергей Богодухов
Ну во-первых у Торпедо было полное преимущество по всему матчу,во-вторых когда забивался второй гол все стояли и ждали когда же расстреляют Шару,все зажались в ворота как щенки мелкие. С такой игрой нечего делать в плей-офф,лучше сразу слить чем так позорится
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Artem Kalugin
Даже взять момент с голом-встали и смотрят все дружно на пятаке. Так не выигрывают.
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AAAARMEEC
Дуиаю после вылета ЦСКА в 1/4 Федорова снимут или снимут Есмантовича,который его поставил
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AAAARMEEC
Хочу спросить президента ЦСКА Есмантовича и Бориса Михайлова, который входит в состав директоров клуба, людей которые сняли тренера Никитина, и назначили Федорова.Вы нам обещали что с приходом Федорова команда будет показывать атакующий хоккей.Вот смотрю я на игры ЦСКА и в упор не вижу этот атакующий хоккей, команда с трудом и в муках рожает один гол(( Проигрывают всем командам конкурентам, дважды Локо,Динамо,Торпедо,Ска. Но это пол беды, проиграли дважды Кунь Луню, по разу Минску,Северстали,Нефтехимику командам которые дно КХЛ. Может стоит вернуть в ЦСКА Никитина? При нем ЦСКА забивал больше , и команда каждый год брала кубок Тихонова и выходила в финал Гагарина. Мне кажется прошлый кубок Федоров выиграл за счет того что заложил в ЦСКА Никитин. Этот год думаю предел ЦСКА это 1/4 финала. Команда при Федорове ДЕГРАДИРУЕТ!((
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paradose
Фёдоров против Ларионова. Дожили. Ох**ть, конечно)
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Геннадий Мишин
Будете так бегать, пешком ходя, про игру со СКА, в плане позитива и очков, можно забыть. Они сейчас злые на ЦСКА, засадят нам по самые гланды, как во второй игре и приветик. В ворота Фёдоров думаю поставит в очередной раз, Шарыченко, он вроде пока, более стабилен, Рейдеборга не рискнет ставить. Сейчас ЦСКА очки нужны, чтобы оторваться от Локо и других, но нет. Просирают по своей глупости и дури, сыграя попроще, но нет играют так порой, как мастера , перепасовывая между собой на коротких пасах. Где надо бросить, щёлкнуть, происходит ненужный пас, или не точная передача. Скорости вообще нет, все передачи у ЦСКА соперник чувствует и видит. Они настолько не замысловатые, что противник их перехватывает. К примеру, когда шайбой владеет Окулов, жди, что он будет пасовать Плотникову. Если Григоренко владеет шайбой, он ищет Слепышева, или Корнаухова. Нет у команды своих коронных проходов, своих ходов, а ведь ЦСКА умеет так играть. Короче ЦСКА сейчас надо не скисать, делать из поражений выводы и дабавлять в физике!!!!
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rrvin
Видно было, что расстроен.
+2
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