Илья Любушкин: «После игры, когда получается, я с удовольствием иду в баню. Там восстанавливаются нервная и мышечная системы»
Илья Любушкин рассказал, как баня помогает ему восстановиться после матчей.
«Думаю, все и так знают, что баня восстанавливает силы. Восстанавливаются нервная и мышечная системы. И после игры, когда получается это сделать, я с удовольствием иду в баню, чтобы расслабить мышцы, отдохнуть.
В команде есть ребята, которые любят сауну, куда они ходят частенько. Но по поводу русской бани я особо ни с кем не разговаривал», – сказал защитник «Баффало».
1 комментарий