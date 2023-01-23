Илья Любушкин: «После игры, когда получается, я с удовольствием иду в баню. Там восстанавливаются нервная и мышечная системы»

Теги Баффало НХЛ Илья Любушкин ТАСС Хоккей

Илья Любушкин рассказал, как баня помогает ему восстановиться после матчей.

«Думаю, все и так знают, что баня восстанавливает силы. Восстанавливаются нервная и мышечная системы. И после игры, когда получается это сделать, я с удовольствием иду в баню, чтобы расслабить мышцы, отдохнуть.

В команде есть ребята, которые любят сауну, куда они ходят частенько. Но по поводу русской бани я особо ни с кем не разговаривал», – сказал защитник «Баффало».

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1 комментарий

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хОКкейный батя
С пивком?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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