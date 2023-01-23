Рутерфорд извинился перед Будро за критику игры «Ванкувера»: «Мне жаль, что я так говорил. Я извлек урок и решил, что мне нужно замолчать»

Теги Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Рик Токкет Брюс Будро Патрик Альвин Хоккей

Джим Рутерфорд извинился перед Брюсом Будро за критику игры «Ванкувера». 

Он сделал это во время представления Рика Токкета в качестве нового главного тренера «Кэнакс». 

«Я приношу извинения Брюсу. Возможно, в моих интервью по ходу сезона я был слишком откровенен и слишком прямолинеен. На кого-то это может повлиять. В данном случае это повлияло на него. 

Мне жаль, что я так говорил. Я извлек урок и решил, что мне нужно замолчать. Я больше не буду говорить о команде.

Я предоставлю это Патрику (Альвину, генеральному менеджеру клуба – прим. Sports.ru) и Рику», – сказал президент канадского клуба по хоккейным операциям. 

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3 комментария

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gennah
Ответ Александр Романов
Слил деда Лучше бы кипера нашел нормального
Ну да, слил, а теперь можно и замолчать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rf
Ну чего там, КС не за горами?) Помню ожидания от пенсионера у кувер-болел были большими, мол два клуба осчастливил и мы на очереди.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Слил деда
Лучше бы кипера нашел нормального
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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