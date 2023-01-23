Рутерфорд извинился перед Будро за критику игры «Ванкувера»: «Мне жаль, что я так говорил. Я извлек урок и решил, что мне нужно замолчать»

Джим Рутерфорд извинился перед за критику игры «Ванкувера».

Он сделал это во время представления в качестве нового главного тренера «Кэнакс».

«Я приношу извинения Брюсу. Возможно, в моих интервью по ходу сезона я был слишком откровенен и слишком прямолинеен. На кого-то это может повлиять. В данном случае это повлияло на него.

Мне жаль, что я так говорил. Я извлек урок и решил, что мне нужно замолчать. Я больше не буду говорить о команде.

Я предоставлю это Патрику (Альвину, генеральному менеджеру клуба – прим. Sports.ru) и Рику», – сказал президент канадского клуба по хоккейным операциям.

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