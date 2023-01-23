Коростелев о «Металлурге»: «Тренерский штаб абсолютно контролирует ситуацию. На слухи в прессе никакого внимания не обращаем»
Никита Коростелев высказался о ситуации в «Металлурге».
Команда потерпела 5 поражений в последних 6 матчах.
– Как воспринимате слухи вокруг «Магнитки» – якобы о трехматчевом испытательном сроке для тренерского штаба?
– На слухи в прессе никакого внимания не обращаем. Вся концентрация у нас на хоккее, именно об этом внутри команды мы договорились.
– Илья Воробьев и его штаб нервничают?
– Тренерский штаб абсолютно контролирует ситуацию. Илья Петрович, его помощники много общаются с игроками, вносят корректировки. Все в рабочем режиме.
– Еще один слух – тренер Дмитрий Рябыкин излишне жестко управляет легионерами, те в ответ высказывают свои возражения, не всегда дипломатично...
– Вообще не вижу никакого смысла комментировать такие фантазии. Могу сказать только то, что Дмитрий Анатольевич не делит никого на легионеров и россиян – ко всем одинаковый, профессиональный подход, – сказал форвард магнитогорцев.
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