Коростелев о «Металлурге»: «Тренерский штаб абсолютно контролирует ситуацию. На слухи в прессе никакого внимания не обращаем»

Теги Металлург Мг Дмитрий Рябыкин Илья Воробьев КХЛ Никита Коростелев Хоккей

Никита Коростелев высказался о ситуации в «Металлурге». 

Команда потерпела 5 поражений в последних 6 матчах.

– Как воспринимате слухи вокруг «Магнитки» – якобы о трехматчевом испытательном сроке для тренерского штаба?

– На слухи в прессе никакого внимания не обращаем. Вся концентрация у нас на хоккее, именно об этом внутри команды мы договорились.

Илья Воробьев и его штаб нервничают?

– Тренерский штаб абсолютно контролирует ситуацию. Илья Петрович, его помощники много общаются с игроками, вносят корректировки. Все в рабочем режиме.

– Еще один слух – тренер Дмитрий Рябыкин излишне жестко управляет легионерами, те в ответ высказывают свои возражения, не всегда дипломатично...

– Вообще не вижу никакого смысла комментировать такие фантазии. Могу сказать только то, что Дмитрий Анатольевич не делит никого на легионеров и россиян – ко всем одинаковый, профессиональный подход, – сказал форвард магнитогорцев. 

5 комментариев

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крок 58
Ответ Александр Трофимов
Особенно Хелл.
да.. он душой за команду не одно десятилетие..
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Ответ Шуршик
Скоро плейоф. Игры нет. Ударной сыгранной пятëрки нет . Большинство никакое. Оборона-проходной двор. Лидеров-мужиков готовых бится на пятаке нет. А они оказывается всë контролирует. Аж страшно чë будет
Самое тревожное это защита…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шуршик
Скоро плейоф. Игры нет. Ударной сыгранной пятëрки нет . Большинство никакое. Оборона-проходной двор. Лидеров-мужиков готовых бится на пятаке нет. А они оказывается всë контролирует. Аж страшно чë будет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Трофимов
Ответ крок 58
Контролируйте повнимательнее… а то мы напрягаемся уже крепко
Особенно Хелл.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Контролируйте повнимательнее… а то мы напрягаемся уже крепко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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