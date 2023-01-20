Михаил Кравец: «Ак Барс» не допускает провалов в обороне. Такую команду можно обыграть за счет выполнения задания всеми игроками»

поделился мнением после поражения от «Ак Барса» со счетом 0:2.

− Боевая игра. Две команды боролись с первой до последней минуты. Это уже пятая подобная игра у нас, напряжение с первой до последней секунды.

«Ак Барсу» удалось забить в концовке два гола. Второй период сыграли похуже, а в третьем лучше, но пропустили два одинаковых гола. С нулем шайб сложно выиграть матч.

Нужно больше создавать моментов в атаке, закрывать вратаря, получше играть в большинстве. Мы все это понимаем, будем над этим работать. Впереди «Нефтехимик». Анализируем и выходим на новую игру.

− Можно сказать, что одна из причин поражения – недостаток эмоций, сил, оставленных в игре с «Металлургом»?

− Календарь вообще непростой, но эмоции должны быть и положительными, так как команда выиграла.

Где-то по физическим кондициям во втором периоде мы чуть-чуть уступили. Набираемся эмоций, готовимся дальше.

− Почему не удалось реализовать большинство?

− «Ак Барс» слаженно сыграл в обороне, не так много дали шансов нам. Может, где-то надо сыграть попроще, побросать от синей линии, позакрывать вратаря.

Пытались разыграть – не все получилось. Слаженная игра «Ак Барса» плюс где-то нам не хватило везения.

− Насколько стиль «Ак Барса» изменился с приходом ?

− Команда играет более дисциплинированно, гнет свою линию, не допускает провалов в обороне. Видно, что дисциплина, тактика выполняется с первой до последней минуты.

Такую команду можно обыграть только за счет выполнения задания всеми игроками. Нужно играть лучше в нападении, закрывать вратаря, забивать голы, – сказал главный тренер « ».