Юрий Бабенко: «Ак Барс» губят удаления. Этот аспект надо улучшать»

Тренер « » высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 20 января. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Очень много матчей уже сыграли. Будем держать в голове фактор игр через день, необходимо оставаться свежими на площадке.

Сегодня будем делать акцент на быстрые смены, постараемся играть короче.

– Удаления могут стать ключевым фактором?

– Пока нас губят удаления, надо постараться не позволять соперникам большинства, тем более по этому показателю они лучшие в лиге. Этот аспект надо улучшать.

– Будут вынужденные замены в составе, Воронков пропустит матч. Как это повлияет на подготовку?

– Естественно, хотелось бы играть в тех сочетаниях, в которых все получается. Но никто от этого не застрахован. Приходится вносить изменения в силу простудных заболеваний. Все, кто в обойме, должны выполнить установку, тогда все будет получаться, – сказал .