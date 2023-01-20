Юрий Бабенко: «Ак Барс» губят удаления. Этот аспект надо улучшать»
Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Авангарда».
Игра состоится сегодня, 20 января. Начало – в 19:00 по московскому времени.
– Очень много матчей уже сыграли. Будем держать в голове фактор игр через день, необходимо оставаться свежими на площадке.
Сегодня будем делать акцент на быстрые смены, постараемся играть короче.
– Удаления могут стать ключевым фактором?
– Пока нас губят удаления, надо постараться не позволять соперникам большинства, тем более по этому показателю они лучшие в лиге. Этот аспект надо улучшать.
– Будут вынужденные замены в составе, Воронков пропустит матч. Как это повлияет на подготовку?
– Естественно, хотелось бы играть в тех сочетаниях, в которых все получается. Но никто от этого не застрахован. Приходится вносить изменения в силу простудных заболеваний. Все, кто в обойме, должны выполнить установку, тогда все будет получаться, – сказал Юрий Бабенко.
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