Тренер «Флориды» Морис оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судейства после матча с «Торонто»

Теги судьи Торонто Флорида Пол Морис НХЛ Франсуа Сен-Лоран деньги Хоккей

Тренер «Флориды» Пол Морис оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судейства.

Специалист высказался о работе арбитров после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:5 ОТ).

«Лифс» в этом матче 7 раз получили возможность разыграть большинство и реализовали 2 попытки. Также в ворота «Пантерс» был назначен буллит, который не реализовал Вильям Нюландер. 

Морис обвинил судей Франсуа Сен-Лорана и Пьера Ламбера в предвзятости по отношению к его игрокам. 

«Это связано с теми отношениями, которые сложились между мной и одним из судей. Вот в чем все дело», – сказал Морис. 

В 2016 году тренер, тогда возглавлявший «Виннипег», был оштрафован на 5 тысяч долларов за критику Сен-Лорана, не давшего удаление после удара в голову центрфорварду «Джетс» Брайану Литтлу. 

2 комментария

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Bdv68
Да может просто бухой был 😉☝️
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Диандерталец
кстати, критика за то удаление была по делу, как и Торонто проиграли Флориде.
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