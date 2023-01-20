Тренер «Флориды» Морис оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судейства после матча с «Торонто»

Тренер «Флориды» оштрафован на 25 тысяч долларов за критику судейства.

Специалист высказался о работе арбитров после матча регулярного чемпионата с « » (4:5 ОТ).

«Лифс» в этом матче 7 раз получили возможность разыграть большинство и реализовали 2 попытки. Также в ворота «Пантерс» был назначен буллит, который не реализовал Вильям Нюландер.

Морис обвинил судей Франсуа Сен-Лорана и Пьера Ламбера в предвзятости по отношению к его игрокам.

«Это связано с теми отношениями, которые сложились между мной и одним из судей. Вот в чем все дело», – сказал Морис.

В 2016 году тренер, тогда возглавлявший «Виннипег», был оштрафован на 5 тысяч долларов за критику Сен-Лорана, не давшего удаление после удара в голову центрфорварду «Джетс» Брайану Литтлу.