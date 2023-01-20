Бобровский получил травму на 3-й минуте игры с «Монреалем». Он вышел на 6-й матч за 10 дней, Найт тоже травмирован
Сергей Бобровский получил травму нижней части тела на 3-й минуте матча с «Монреалем».
«Флорида» обыграла «Канадиенс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский вратарь не смог продолжить игру после перемещения в шпагате. Этот матч стал для него 6-м за последние 10 дней. Ранее «Пантерс» поместили в список травмированных Спенсера Найта.
На замену вышел Алекс Лайон, для которого этот матч стал первым в этом сезоне и дебютным за «Флориду». Он отразил 23 броска из 25 и одержал победу.
Главный тренер южан Пол Морис после игры не сообщил подробностей травм Бобровского и форварда Эрика Стаала (повреждение нижней части тела после хита защитника канадского клуба Майка Мэтисона). Оба игрока пройдут обследование в пятницу.
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