Бобровский получил травму на 3-й минуте игры с «Монреалем». Он вышел на 6-й матч за 10 дней, Найт тоже травмирован

получил травму нижней части тела на 3-й минуте матча с «Монреалем».

« » обыграла «Канадиенс» (6:2) в регулярном чемпионате .

Российский вратарь не смог продолжить игру после перемещения в шпагате. Этот матч стал для него 6-м за последние 10 дней. Ранее «Пантерс» поместили в список травмированных .

На замену вышел Алекс Лайон, для которого этот матч стал первым в этом сезоне и дебютным за «Флориду». Он отразил 23 броска из 25 и одержал победу.

Главный тренер южан Пол Морис после игры не сообщил подробностей травм Бобровского и форварда (повреждение нижней части тела после хита защитника канадского клуба Майка Мэтисона). Оба игрока пройдут обследование в пятницу.