Роман Ротенберг: «СКА – первый по штрафным минутам из команд, выходящих в плей-офф. Недопустимо. Профессиональные судьи в КХЛ работают по правилам»

поделился мыслями после победы над « » (2:1 Б).

– Хорошая боевая игра. Отличная атмосфера на трибунах, ведь Череповец – хоккейный город. Мы знали, что будет тяжело – соперник стремится в плей-офф. Игра уровня Кубка Гагарина.

Мы тоже внесли изменения в состав – формируем его для плей-офф. Ребята – молодцы, сыграли самоотверженно, проявили характер. Это командная победа.

Конечно, нам надо больше забивать – создаем много моментов. В этом нам нужно добавить. Будем тренировать это, отрабатывать. Надо стараться сыграть похитрее, закрывать вратаря. В то же время нужно отметить отличную игру Шугаева.

В целом «Северсталь» выглядела здорово. Очень важная для нас победа – поздравляю команду с ней. Отдельная благодарность болельщикам, которые приехали нас поддержать в Череповец. Мы это видели и чувствовали. Они придали нам дополнительные силы, чтобы вырвать эту победу.

– Есть ли у вашей команды проблемы с мотивацией?

– Нет. Точно нет. Мы по ходу сезона видим, что мотивация и настрой – это наш козырь. Конечно, мы всегда работаем над тем, чтобы улучшить настрой и дисциплину. Мы улучшили игровую дисциплину, игру в обороне, но много удаляемся – надо это отметить по сегодняшней игре.

Нужно убирать удаления. Из команд, которые выходят в плей-офф, мы на первом месте по штрафным минутам – это недопустимо. Да, у нас очень хорошее меньшинство. Сегодня пропустили необязательный гол в меньшинстве, но это был рикошет. Хотя это тоже гол – значит, нельзя удаляться.

Вопрос к нам, почему мы больше почти всех играем в меньшинстве. В КХЛ профессиональные судьи, они работают по правилам. Нам нужно улучшить игровую дисциплину. Почти шесть минут в первом периоде сыграли в меньшинстве, начали второй период вчетвером. Надо это убирать, надо улучшать детали.

До плей-офф осталось всего 14 матчей. В каждой игре, каждой тренировке, каждой смене нужно иметь в виду матчи на вылет. Нужно минимизировать ошибки, играть по нашей системе. В то же время мы хотим, чтобы наши хоккеисты в атаке получали удовольствие от игры, действовали с импровизацией. Они никак не скованы.

Основные задачи – убрать удаления и улучшить реализацию моментов. Это зависит от мотивации, настроя. Будем тренировать это, чтобы больше забивать, выигрывать с явным преимуществом и не рисковать в этом смысле. Нам есть над чем работать, – сказал главный тренер .