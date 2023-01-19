Разин о поражении от СКА: «Один из лучших матчей «Северстали» по самоотдаче и желанию. Доволен игрой»

Теги Северсталь СКА КХЛ Андрей Разин Владислав Подъяпольский Хоккей

Андрей Разин прокомментировал поражение от СКА (1:2 Б).

– Очень робко начали, пропускали позиционные атаки, контратаки. Хорошо, что не пропустили. Потом выровняли, получили большинство. Одно из них реализовали.

Одна из лучших наших игр по самоотдаче, по желанию. По счету тоже хорошо играли. Соперник мастеровитый. Жаль терять дополнительное очко.

Тем более у нас было три ничьих в основное время со СКА, ни разу не взяли дополнительное очко. У нас в целом за сезон 12 таких игр. Жалко, жалко. Игрой команды я доволен. Ничего страшного.

– Не расстроены, что так неудачно провели буллитную серию? Ребята знают Подъяпольского, никто не забил.

– Рожкова он как раз не знал – тоже не забил. Подъяпольский – хороший вратарь. На тренировках с тренерским штабом ребята, которые играли с ним, ни разу не проиграли.

Поэтому все закономерно. Мы и пытались в овертайме решить исход. Влад действительно силен в буллитах. Хороший вратарь, – сказал главный тренер «Северстали».

2 комментария

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diadiasasha59
Ответ Антон Собанин
СКА с победой!!! Северстали нужно ещё учиться и опыта набираться.
По совести сказать,СКА неважно играет.Очень медленно.Никакой опасности у ворот противника нет.Большинство не могут разыграть.Если и бросают по воротам,то всегда во вратаря.Как в кино про Электроника.В меньшинстве тоже плохо играют,к воротам прижимаются.Не понимаю,за счёт чего до сих пор идут на первом месте.Прошлая игра была ещё хуже,чем эта.Чувствую,что в плэйофе вылетят от любого.Но болею за них.
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Антон Собанин
СКА с победой!!! Северстали нужно ещё учиться и опыта набираться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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