Разин о поражении от СКА: «Один из лучших матчей «Северстали» по самоотдаче и желанию. Доволен игрой»

прокомментировал поражение от (1:2 Б).

– Очень робко начали, пропускали позиционные атаки, контратаки. Хорошо, что не пропустили. Потом выровняли, получили большинство. Одно из них реализовали.

Одна из лучших наших игр по самоотдаче, по желанию. По счету тоже хорошо играли. Соперник мастеровитый. Жаль терять дополнительное очко.

Тем более у нас было три ничьих в основное время со СКА, ни разу не взяли дополнительное очко. У нас в целом за сезон 12 таких игр. Жалко, жалко. Игрой команды я доволен. Ничего страшного.

– Не расстроены, что так неудачно провели буллитную серию? Ребята знают Подъяпольского, никто не забил.

– Рожкова он как раз не знал – тоже не забил. Подъяпольский – хороший вратарь. На тренировках с тренерским штабом ребята, которые играли с ним, ни разу не проиграли.

Поэтому все закономерно. Мы и пытались в овертайме решить исход. Влад действительно силен в буллитах. Хороший вратарь, – сказал главный тренер « ».