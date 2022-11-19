В Башкирии экс-сотрудник администрации района год получал деньги на сборы по хоккею, летним видам и велоспорту, но не проводил их. Его обвинили в мошенничестве

Чиновник в Башкирии предстанет перед судом из-за мошенничества в связи со спортом.

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-заведующего одного из секторов администрации района. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, обвиняемый в течение года на основании фиктивных документов получал деньги на организацию учебно-тренировочных сборов по хоккею, летним видам спорта, а также велоспорту. Но эти мероприятия не проводились.

В общей сложности злоумышленнику перечислено более 163 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, мужчина обманул директора муниципального учреждения. Будучи тренером этого спортивного учреждения на полставки, с 2020 по 2021 год он давал указания директору о включении его в сводное расписание работы тренеров и заполнении табелей учета рабочего времени о якобы отработанных часах. Хотя в действительности обязанности тренера он не выполнял. На основании подложных документов ему была необоснованно начислена зарплата в 49 тысяч рублей.

«В результате преступных действий обвиняемого бюджету муниципалитета был причинен материальный ущерб на вышеуказанные суммы.

Обвиняемый признал частично вину в совершенных преступлениях, в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на его имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – заявили в СУ СКР по РБ.