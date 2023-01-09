Мартемьянов об «Ак Барсе»: «Их игра уже перестроена и настроена на результат, без авантюрных действий. «Сибирь» заработала очко, а не потеряла»
Андрей Мартемьянов поделился мыслями о поражении от «Ак Барса» в серии буллитов со счетом 2:3.
– Играли с дисциплинированным и серьезным соперником. Видно, что игра у них уже перестроена, настроена на результат, без каких-либо авантюрных действий.
Благодарен нашей команде, что бились до конца. Считаю, что мы заработали очко, а не потеряли.
Третий матч через день – физически чуть-чуть просели, снова пошли травмы. Не хватило свежести.
– Была ли мысль дать сыграть в овертайме Дмитрию Овчинникову?
– Желание перейти из пятого класса в десятый есть у всех. Но нужно еще мочь это делать.
– Почему мало бросков доходило до створа ворот?
– У «Ак Барса» всегда была очень четкая оборона. Сегодня она присутствовала в полной мере. Невозможно на одном дыхании играть все время, это физически невозможно.
Но моменты были, все могло сложиться иначе. Следующий матч тоже против казанцев – будет стандартная подготовка, – сказал главный тренер «Сибири».
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