Мартемьянов об «Ак Барсе»: «Их игра уже перестроена и настроена на результат, без авантюрных действий. «Сибирь» заработала очко, а не потеряла»

поделился мыслями о поражении от « » в серии буллитов со счетом 2:3.

– Играли с дисциплинированным и серьезным соперником. Видно, что игра у них уже перестроена, настроена на результат, без каких-либо авантюрных действий.

Благодарен нашей команде, что бились до конца. Считаю, что мы заработали очко, а не потеряли.

Третий матч через день – физически чуть-чуть просели, снова пошли травмы. Не хватило свежести.

– Была ли мысль дать сыграть в овертайме Дмитрию Овчинникову?

– Желание перейти из пятого класса в десятый есть у всех. Но нужно еще мочь это делать.

– Почему мало бросков доходило до створа ворот?

– У «Ак Барса» всегда была очень четкая оборона. Сегодня она присутствовала в полной мере. Невозможно на одном дыхании играть все время, это физически невозможно.

Но моменты были, все могло сложиться иначе. Следующий матч тоже против казанцев – будет стандартная подготовка, – сказал главный тренер « ».