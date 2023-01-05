Мартемьянов о победе над «Авангардом»: «Красоткин сыграл блестяще, «Сибирь» действовала по счету»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Андрей Мартемьянов Антон Красоткин Хоккей

Главный тренер «Сибири» оценил победу над «Авангардом» (3:1).

– Благодарю болельщиков за умопомрачительную поддержку. Помогали нападающие в обороне, при 2:1 начали играть по счету. И спасибо вратарю Антону Красоткину, он сыграл блестяще. Против нас играла очень сильная команда, «Авангард» сейчас на ходу.

– Игроки улетали в другие города, в каком состоянии они были?

– У нас всего двое улетало, они прилетели вовремя. Никаких изменений в их состоянии не наблюдалось. Первые два дня после выходных состояние команды было не очень, но вторые два дня показали, что все в хорошем состоянии, – сказал Андрей Мартемьянов.

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3 комментария

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Sibirachok
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"Сибирь" вышла на лёд умирать. Антон тащил весь матч. Под занавес Пьянов поставил жирную точку. Заслуженная победа в первом матче Нового года. 🔥🔥🔥
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SVIASHENNIK
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Сибирь с победой. Аве тяжело сегодня было. Новосибирцы как электровеники бегали + вратарь подтащил. У Авы злости не было. Но матч хороший.
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Владимир Кувшинов
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Что-то странное на Востоке творится никто не хочет на первое место!!
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