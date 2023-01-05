Мартемьянов о победе над «Авангардом»: «Красоткин сыграл блестяще, «Сибирь» действовала по счету»
Главный тренер «Сибири» оценил победу над «Авангардом» (3:1).
– Благодарю болельщиков за умопомрачительную поддержку. Помогали нападающие в обороне, при 2:1 начали играть по счету. И спасибо вратарю Антону Красоткину, он сыграл блестяще. Против нас играла очень сильная команда, «Авангард» сейчас на ходу.
– Игроки улетали в другие города, в каком состоянии они были?
– У нас всего двое улетало, они прилетели вовремя. Никаких изменений в их состоянии не наблюдалось. Первые два дня после выходных состояние команды было не очень, но вторые два дня показали, что все в хорошем состоянии, – сказал Андрей Мартемьянов.
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