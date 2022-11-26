Мартемьянов про 0:3 от «Локомотива»: «Решили прибавить в третьем периоде, активнее лезли на ворота, но поздновато было»

подвел итоги матча с (0:3).

«Первый период прошел в равной игре, присматривались друг к другу. Во втором соперник грамотно сделал несколько наложений, у нас были ненужные удаления в зоне атаки. Это поставило результат матча на самый край.

В третьем периоде решили прибавить, активнее лезли на ворота, но поздновато было. Плотный график не дает восстановиться, прежде всего психологически.

Два гола во втором периоде? Да, ключевой момент. Перед игрой предупреждал ребят, что «Локомотив» – прагматичная команда. Где было нужно – они добавили, поджали, их оборону было взломать очень сложно. Это был решающий момент.

Красоткину дали передохнуть. Он два прекрасных матча провел. Ему нужно передохнуть. Вратари еще растут, мы к ним бережно относимся. Они очень нам помогают», – сказал главный тренер .