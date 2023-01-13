Игорь Гришин: «Не думаю о том, что меня могут отправить в отставку. Наслаждаюсь здесь и сейчас от того, что нахожусь в «Спартаке»

Игорь Гришин прокомментировал слухи о возможной отставке из «Спартака».

– Наверняка вы в курсе, что вас постоянно отправляют в отставку. Насколько это на вас сказывается?

– Я вообще социальные сети в этом плане не читаю, мне со стороны говорят, что такие слухи есть. Но я же говорил, что наслаждаюсь здесь и сейчас от того, что я нахожусь в «Спартаке». Я не думаю о том, что меня могут отправить в отставку. Я свою работу выполняю и люблю.

– Все эти разговоры пошли после не очень удачной серии «Спартака». В чем видите причину поражений?

– Наверное, скорее неожиданными были даже серии побед, после них серия поражений выглядит более удручающей. Конечно, много подряд было поражений и, к сожалению, даже по не зависящим от игры причинам. Где-то удача от нас отворачивалась.

– Качество хоккея, который показывает команда, вас радует?

– Да, более того, мы сейчас начали больше работать над игрой в обороне. Когда я пришел, то сразу акцент на атаку перешел и, возможно, на этой эйфорической ноте приходили победы. Но сейчас, когда пошла серия поражений, мы больше времени уделили обороне, стараясь при этом не причинить ущерб нападению.

Мы стараемся сохранить наш хоккей с быстрым движением, быстрыми передачами и активным прессингом в чужой зоне. Но на оборону стали побольше обращать внимания, – сказал главный тренер « ».