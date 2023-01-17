Гендиректор завода Зарипова: «Наши клюшки из композитных материалов, как ракеты, входим в систему «Росатома». Мы в тройке ведущих мировых производителей»

Завод Даниса Зарипова начал выпускать весла и ряд деталей для мотоциклов.

Об этом сообщил генеральный директор компании Артур Константинов.

Константинов отметил, что выпускаемые заводом «Заряд» клюшки имеют спрос в семи странах, в том числе Канаде, США и Чехии.

«Наши клюшки производятся из композитных материалов, как ракеты, благо входим в систему «Росатома». И мы уже значимся в тройке ведущих мировых производителей клюшек.

Пока выпускаем три разновидности клюшек под любой индивидуальный запрос. Но они уже продаются, помимо России, в Канаде, США, Великобритании, Франции, Чехии, Индии.

Теперь делаем и форму для хоккеистов, а с прошлого декабря и весла плюс ряд деталей мотоциклов. Так что мы открыты к партнерству», – сказал Константинов.