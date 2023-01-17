Гендиректор завода Зарипова: «Наши клюшки из композитных материалов, как ракеты, входим в систему «Росатома». Мы в тройке ведущих мировых производителей»

Теги Ак Барс Данис Зарипов бизнес КХЛ Хоккей

Завод Даниса Зарипова начал выпускать весла и ряд деталей для мотоциклов.

Об этом сообщил генеральный директор компании Артур Константинов.

Константинов отметил, что выпускаемые заводом «Заряд» клюшки имеют спрос в семи странах, в том числе Канаде, США и Чехии.

«Наши клюшки производятся из композитных материалов, как ракеты, благо входим в систему «Росатома». И мы уже значимся в тройке ведущих мировых производителей клюшек.

Пока выпускаем три разновидности клюшек под любой индивидуальный запрос. Но они уже продаются, помимо России, в Канаде, США, Великобритании, Франции, Чехии, Индии.

Теперь делаем и форму для хоккеистов, а с прошлого декабря и весла плюс ряд деталей мотоциклов. Так что мы открыты к партнерству», – сказал Константинов.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
Ну в принципе когда Бауэр и ССМ забирают практически 90% рынка на двоих, то и третье место не выглядит чем-то сверхуспешным. К тому же Шервуд и Варриор никто не отменял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manowar66
Арматура с цементом вроде тоже композитный материал, но это неточно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Коковихин
Ответ Konstantin Smolchenko
Клюшки нормальные, но блин с названием моделей как-то жёстко. Т90, ак47, с300 не всегда понимаешь чем именно вы занимаетесь 😂
Смешно 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Комарков
Ответ Ko Vi
насчёт вхождения в "тройку ведущих мировых" есть сомнения, потому что только тех, которые на слуху или которые были еще до Заряда - 5 как минимум, но уровень их клюшек вполне неплох, но, правда и ценник тоже недешевый
Кто там у нас есть, бауэр, варриор, ссм, тру, шервуд? Кого я забыл добавьте. Клюшки заряд действительно лучше топовых моделей вышепредствленных? У меня сомнения как и у вас
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Smolchenko
Клюшки нормальные, но блин с названием моделей как-то жёстко. Т90, ак47, с300 не всегда понимаешь чем именно вы занимаетесь 😂
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
разноцветный логотип
ещё и для мотоциклов детали делают, хах, человек и пароход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ko Vi
насчёт вхождения в "тройку ведущих мировых" есть сомнения, потому что только тех, которые на слуху или которые были еще до Заряда - 5 как минимум, но уровень их клюшек вполне неплох, но, правда и ценник тоже недешевый
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Скоро и до снарядов дойдете...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий