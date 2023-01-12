Зарипов намерен построить комплекс по производству удобрений из птичьего помета

планирует построить комплекс по производству удобрений из птичьего помета.

Кабинет министров Республики Татарстан опубликовал список приоритетных проектов для привлечения инвестиций, в котором оказалась компания Зарипова «ЗаряД».

Нападающий «Ак Барса» хочет построить комплекс по утилизации птичьего помета и производства из него капсулированных удобрений в Зеленодольском районе.

Как сообщает «Бизнес Online», компания планирует перерабатывать 42 тысячи тонн птичьего помета и получать 21 тысячу тонн удобрений. Проект требует 400 млн рублей, на комплексе будут работать до 48 человек.

В «Ак Барс холдинге» сообщили, что для организации проекта планируется использовать собственные земли птицефабрики на отмежеванном участке площадью 15 га рядом с федеральной трассой М7, между селами Осиново и Новониколаевка. Между птицефабрикой и перерабатывающим комплексом планируется построить дополнительный участок дороги длиной 700 метров.

Напомним, компания «ЗаряД» занимается производством хоккейных клюшек.