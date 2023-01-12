Зарипов намерен построить комплекс по производству удобрений из птичьего помета
Данис Зарипов планирует построить комплекс по производству удобрений из птичьего помета.
Кабинет министров Республики Татарстан опубликовал список приоритетных проектов для привлечения инвестиций, в котором оказалась компания Зарипова «ЗаряД».
Нападающий «Ак Барса» хочет построить комплекс по утилизации птичьего помета и производства из него капсулированных удобрений в Зеленодольском районе.
Как сообщает «Бизнес Online», компания планирует перерабатывать 42 тысячи тонн птичьего помета и получать 21 тысячу тонн удобрений. Проект требует 400 млн рублей, на комплексе будут работать до 48 человек.
В «Ак Барс холдинге» сообщили, что для организации проекта планируется использовать собственные земли птицефабрики на отмежеванном участке площадью 15 га рядом с федеральной трассой М7, между селами Осиново и Новониколаевка. Между птицефабрикой и перерабатывающим комплексом планируется построить дополнительный участок дороги длиной 700 метров.
Напомним, компания «ЗаряД» занимается производством хоккейных клюшек.
Ясно же дело, что он в этом проекте просто инвестор. Но все же
Как говорится, из г**** и палок :)