Маккиннон с 2+2 против «Детройта», Пастрняк и Эттинджер – звезды дня в НХЛ

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Нэтан Маккиннон, Давид Пастрняк и Джейк Эттинджер – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 4 (2+2) очками в матче с «Детройтом» (6:3). 

Вторая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 3 (2+1) очками в матче с «Филадельфией» (6:0). 

Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, сыгравший на ноль против «Вегаса» (4:0) при 27 отраженных бросках. 

1 комментарий

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Ну эти игроки не на день, это звёзды на века
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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