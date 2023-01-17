Маккиннон с 2+2 против «Детройта», Пастрняк и Эттинджер – звезды дня в НХЛ

Нэтан Маккиннон, Давид Пастрняк и Джейк Эттинджер – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 4 (2+2) очками в матче с «Детройтом» (6:3).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Филадельфией» (6:0).

Третья звезда – вратарь « » , сыгравший на ноль против «Вегаса» (4:0) при 27 отраженных бросках.