Маккиннон с 2+2 против «Детройта», Пастрняк и Эттинджер – звезды дня в НХЛ
Нэтан Маккиннон, Давид Пастрняк и Джейк Эттинджер – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 4 (2+2) очками в матче с «Детройтом» (6:3).
Вторая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 3 (2+1) очками в матче с «Филадельфией» (6:0).
Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, сыгравший на ноль против «Вегаса» (4:0) при 27 отраженных бросках.
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