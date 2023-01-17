«Сент-Луис» – 8-й клуб в истории НХЛ с 2000+ победами в регулярных чемпионатах

«Сент-Луис» – 8-й клуб в истории , одержавший 2000 побед в регулярных чемпионатах.

Юбилейной для «блюзменов» стала домашняя победа над «Оттавой» (2:1).

Клуб вступил в НХЛ в 1967 году.

Ранее 2000+ побед одержали все команды «Оригинальной Шестерки» («Монреаль» – 3513, « » – 3326, « » – 3080, « » – 3039, « » – 2960 и «Чикаго» – 2851), а также «Филадельфия» (2121).

Следующим в клуб должен вступить «Питтсбург» (1971).