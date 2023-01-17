«Сент-Луис» – 8-й клуб в истории НХЛ с 2000+ победами в регулярных чемпионатах

Теги рейтинги Рейнджерс Филадельфия Монреаль Торонто Бостон Детройт Сент-Луис Чикаго НХЛ Хоккей

«Сент-Луис» – 8-й клуб в истории НХЛ, одержавший 2000 побед в регулярных чемпионатах.

Юбилейной для «блюзменов» стала домашняя победа над «Оттавой» (2:1). 

Клуб вступил в НХЛ в 1967 году. 

Ранее 2000+ побед одержали все команды «Оригинальной Шестерки» («Монреаль» – 3513, «Бостон» – 3326, «Торонто» – 3080, «Детройт» – 3039, «Рейнджерс» – 2960 и «Чикаго» – 2851), а также «Филадельфия» (2121). 

Следующим в клуб должен вступить «Питтсбург» (1971). 

5 комментариев

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t0ni12
Ответ curdboy
огласите весь список, пожалуйста)
https://records.nhl.com/standings/all-time-standings
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jamie Redknapp
Честно говоря скорее в этом списке ожидал Питтсбург
0
0
0
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curdboy
огласите весь список, пожалуйста)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
А Рейнджерс следующие на очередь в клуб 3000
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kirk
Духа вызывать не стоит..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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