«Сент-Луис» – 8-й клуб в истории НХЛ с 2000+ победами в регулярных чемпионатах
«Сент-Луис» – 8-й клуб в истории НХЛ, одержавший 2000 побед в регулярных чемпионатах.
Юбилейной для «блюзменов» стала домашняя победа над «Оттавой» (2:1).
Клуб вступил в НХЛ в 1967 году.
Ранее 2000+ побед одержали все команды «Оригинальной Шестерки» («Монреаль» – 3513, «Бостон» – 3326, «Торонто» – 3080, «Детройт» – 3039, «Рейнджерс» – 2960 и «Чикаго» – 2851), а также «Филадельфия» (2121).
Следующим в клуб должен вступить «Питтсбург» (1971).
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