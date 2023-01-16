Вратаря «Детройта» Недельковича не забрали с драфта отказов

Теги Детройт НХЛ АХЛ Гранд Рэпидс Алекс Неделькович Хоккей

Алекс Неделькович остался в «Детройте».

27-летнего голкипера никто не забрал с драфта отказов, куда он был помещен вчера.

Контракт Недельковича с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Голкипер сыграл 9 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 4,09 шайбы и отражая 88% бросков.

За «Гранд Рэпидс» Неделькович провел 6 игр в этом сезоне, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92% бросков.

5 комментариев

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Afinogenov
Ответ Никита Алексеевич
Странно что его ни кто не забрал
Странно, что Мразек до сих пор не составил ему кампанию.
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Afinogenov
А сколько здесь было критики в адрес руководства Каролины, когда его отпустили в Детройт.

Что после Каролины случилось с Недельковичем и Мразеком - мы видим.
А ведь в Ураганах у них были яркие отрезки - после чего на них появился спрос. А в других клубах на длительной дистанции оба провалились.

Не хочу, чтобы что-то подобное произошло с Кочетковым, но всегда настороженно, когда здесь пишут, что Каролина несправедливо обошлась с российским вратарём.
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Белый офицер
Ответ Никита Алексеевич
Странно что его ни кто не забрал
Он психологически поплыл. Единственный клуб который мог его взять, я думаю это Баффало. Но не рискнули. Остальные не нуждаются во вратарях (одним попросту не нужно что бы вдруг выстрелил и помешал зацепить 1-й пик, а другим потому что есть сильнее чем он.)
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+3
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t0ni12
Ответ Никита Алексеевич
Странно что его ни кто не забрал
C 4.09 GAA ничего странного.
+2
0
+2
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Никита Алексеевич
Странно что его ни кто не забрал
+3
-1
+2
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