Вратаря «Детройта» Недельковича не забрали с драфта отказов

остался в « ».

27-летнего голкипера никто не забрал с драфта отказов, куда он был помещен вчера.

Контракт Недельковича с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Голкипер сыграл 9 матчей в текущем регулярном чемпионате , пропуская в среднем 4,09 шайбы и отражая 88% бросков.

За « » Неделькович провел 6 игр в этом сезоне, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92% бросков.