Вратаря «Детройта» Недельковича не забрали с драфта отказов
Алекс Неделькович остался в «Детройте».
27-летнего голкипера никто не забрал с драфта отказов, куда он был помещен вчера.
Контракт Недельковича с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.
Голкипер сыграл 9 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 4,09 шайбы и отражая 88% бросков.
За «Гранд Рэпидс» Неделькович провел 6 игр в этом сезоне, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92% бросков.
Что после Каролины случилось с Недельковичем и Мразеком - мы видим.
А ведь в Ураганах у них были яркие отрезки - после чего на них появился спрос. А в других клубах на длительной дистанции оба провалились.
Не хочу, чтобы что-то подобное произошло с Кочетковым, но всегда настороженно, когда здесь пишут, что Каролина несправедливо обошлась с российским вратарём.