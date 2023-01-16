Кучеров – 3-я звезда недели в НХЛ. Мартин Джонс – 1-я, Рэймонд – 2-я

Теги рейтинги Тампа-Бэй Детройт НХЛ Никита Кучеров Мартин Джонс Сиэтл Лукас Рэймонд Хоккей

Российский хоккеист вошел в тройку лучших по итогам прошедшей игровой недели в НХЛ.

Третьей звездой признан форвард «Тампы» Никита Кучеров, записавший на свой счет 7 (3+4) очков в трех матчах.

Второй звездой стал нападающий «Детройта» Лукас Рэймонд, в активе которого 7 (3+4) баллов в трех играх.

Первой звездой назван голкипер «Сиэтла» Мартин Джонс, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,67 шайбы и отражая 93,3% бросков.

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