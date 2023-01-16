Козлов о качестве игры «Салавата»: «Хотелось бы лучше. Хотелось бы более матерых решений, в плей-офф цена ошибки будет стоить много»

объяснил поражение от « » со счетом 2:3.

– Хороший по накалу матч. В принципе, последние матчи у нас как плей-офф. Сегодня очередной такой.

Хорошо для нас все начиналось. Забили в большинстве, потом немного потеряли концентрацию. Совершили ошибки, которыми воспользовался «Металлург».

– Тогда произошло несколько подряд плохих смен. Может, мастерство «Магнитки» сыграло роль?

– Они реализовали свои моменты, воспользовались нашими ошибками. В остальном хороший матч.

Во втором периоде было пару нюансов, когда мы начали играть в качели, размениваться атаками.

С «Магниткой» этого нельзя делать. У них быстрые техничные нападающие. Пару раз в штангу попали, в зоне закрывали. Нужно правильные решения принимать.

– С чем связана малая результативность в последних матчах?

– Мы встречаемся только с хорошими соперниками, с которым должны играть сконцентрированно. Просто не могли забить сегодня. У нас тоже были хорошие контратаки.

– Не видите систематической проблемы в этом?

– Но мы выигрываем же. Не всегда, но такая сейчас ситуация.

– Вы за четыре минуты до конца решили снять вратаря. Почему не пошла атака?

– Хладнокровия не хватает. Они активно начали прессинговать. Должно сработать мастерство. Вышли наши лучшие игроки, они должны проявить смелость, сыграть уверенно и сделать разницу.

– То есть они оказались не готовы?

– Это непростой момент. Это давление на ребят и мастерство. Они хорошие игроки, должны быть увереннее.

– В целом, довольны качеством игры?

– Если честно, хотелось бы лучше. Хотелось бы более матерых решений. В плей-офф цена ошибки будет стоить много. Мы должны учиться, – сказал главный тренер « ».