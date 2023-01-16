Вратарь «Авангарда» Демченко сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков в матче с «Нефтехимиком»
Василий Демченко не пропустил ни одной шайбы в матче с «Нефтехимиком».
Голкипер «Авангарда» сыграл на ноль в игре Фонбет чемпионата КХЛ против нижнекамской команды (3:0).
Демченко парировал все 30 бросков и сделал третий шатаут в нынешнем сезоне. В первом периоде он отбил 9 бросков, во втором – 10, в третьем – 11.
Демченко вернулся в ворота омского клуба после пропуска двух игр. В матчах против «Автомобилиста» (2:1) и «Ак Барса» (1:2) в воротах «ястребов» играл Андрей Мишуров.
28-летний Демченко одержал 26-ю победу в 42 матчах текущего сезона.
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