Вратарь «Авангарда» Демченко сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков в матче с «Нефтехимиком»

не пропустил ни одной шайбы в матче с .

Голкипер « » сыграл на ноль в игре Фонбет чемпионата против нижнекамской команды (3:0).

Демченко парировал все 30 бросков и сделал третий шатаут в нынешнем сезоне. В первом периоде он отбил 9 бросков, во втором – 10, в третьем – 11.

Демченко вернулся в ворота омского клуба после пропуска двух игр. В матчах против «Автомобилиста» (2:1) и «Ак Барса» (1:2) в воротах «ястребов» играл Андрей Мишуров.

28-летний Демченко одержал 26-ю победу в 42 матчах текущего сезона.