Вратарь «Авангарда» Демченко сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков в матче с «Нефтехимиком»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Василий Демченко Хоккей

Василий Демченко не пропустил ни одной шайбы в матче с «Нефтехимиком».

Голкипер «Авангарда» сыграл на ноль в игре Фонбет чемпионата КХЛ против нижнекамской команды (3:0).

Демченко парировал все 30 бросков и сделал третий шатаут в нынешнем сезоне. В первом периоде он отбил 9 бросков, во втором – 10, в третьем – 11.

Демченко вернулся в ворота омского клуба после пропуска двух игр. В матчах против «Автомобилиста» (2:1) и «Ак Барса» (1:2) в воротах «ястребов» играл Андрей Мишуров.

28-летний Демченко одержал 26-ю победу в 42 матчах текущего сезона.

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Демченко в этом матче отлично сыграл, респект!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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