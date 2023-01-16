Форвард «Авангарда» Грицюк забил в 4 из 5 игр после Нового года. У него 11 голов в сезоне

забил гол в третьем матче подряд.

Нападающий « » с передачи Сергея Толчинского открыл счет в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против « ».

21-летний форвард забил в четырех из пяти игр после Нового года.

Ранее Грицюк дважды отличался в двух матчах с «Автомобилистом», а также забросил одну шайбу в игре с «Ак Барсом».

Таким образом, нападающий набрал 30 (11+19) очков в 50 матчах регулярного чемпионата .