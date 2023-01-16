Форвард «Авангарда» Грицюк забил в 4 из 5 игр после Нового года. У него 11 голов в сезоне

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк забил гол в третьем матче подряд.

Нападающий «Авангарда» с передачи Сергея Толчинского открыл счет в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

21-летний форвард забил в четырех из пяти игр после Нового года.

Ранее Грицюк дважды отличался в двух матчах с «Автомобилистом», а также забросил одну шайбу в игре с «Ак Барсом».

Таким образом, нападающий набрал 30 (11+19) очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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1 комментарий

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Игорь Климов
Грицюк молодец!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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