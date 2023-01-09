«Ак Барс» продлил контракты с Лямкиным и Журавлевым до 2025 года

«Ак Барс» продлил контракты с Никитой Лямкиным и Даниилом Журавлевым.

Срок новых соглашений с защитниками рассчитан до апреля 2025 года.

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Лямкин принял участие в 43 матчах и сделал 3 передачи при показателе полезности «-9».

В активе Журавлева 1 (0+1) балл в 6 играх КХЛ при полезности «+4». В нынешнем сезоне он также провел 14 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».