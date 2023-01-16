Попов о Сочи: «На море был всего три раза, после одного из которых заболел. Больше туда не хожу»

Сергей Попов объяснил, почему решил не ходить на море в Сочи.

– Недавно вы подписали новый контракт с хоккейным клубом «Сочи», который действует до апреля 2026 года. Почему приняли такое решение и какие перспективы для себя видите здесь?

– Мне нравится команда и город. Что касается перспектив – я не люблю загадывать, живу день за днем.

Это мой первый год в КХЛ. В «Сочи» мне доверяют, я тут расту как игрок. Атмосфера города хорошая – потренировался, выходишь и переключаешься.

– Море опять же.

– На море я всего три раза был. После одного из которых заболел. Поэтому больше туда не хожу!

В Сочи ты можешь выйти из Ледового и не думать о хоккее, а потом со свежей головой приходить на тренировку.

– Как вам первый год ? Какие впечатления от лиги?

– Я медленно начал, но у меня всегда так было – привыкал к скоростям, к лиге, к партнерам. Сейчас чувствую себя комфортнее, играю в свой хоккей, – сказал нападающий «Сочи».