Алексей Пустозеров: «Салават» играет от обороны – линия тренерского штаба. Нужно соответствовать выбранному пути, это может помочь в плей-офф»

ответил на вопрос, что « » играет в оборонительный хоккей.

– Как оцените выступление «Салавата Юлаева» в сезоне?

– Мы идем не так высоко, как хотелось бы, но у нас хорошая команда. Постепенно нащупываем свою игру.

Бывают спады, как у всех, но у нас новый коллектив. Поражения можно объяснить тем, что по сути тренеры строят команду с нуля.

Сейчас мы пока притираемся друг к другу. Надеюсь, что будем прибавлять и со временем станем стабильно показывать хорошую игру.

Мы растем постепенно и движемся в правильном направлении. Может, не так быстро, как хотелось бы, но есть рост – и это важно. Скоро плей-офф, и самое главное, чтобы мы были довольны результатом весной.

– Промежуточная задача – попасть в четверку и получить преимущество своего поля в плей-офф?

– Промежуточной задачи нет. Главное с каждым днем улучшать свою игру – каждому игроку и всей команде. А там уже будет видно, как высоко мы будем в турнирной таблице.

Приятно, конечно, начать плей-офф на своей площадке. Но важнее выигрывать каждый матч. А в плей-офф начнется самое интересное.

– Считается, что в этом году «Салават Юлаев» играет от обороны. Вы согласны с этим?

– В какой-то степени мы играем от обороны. Такая линия тренерского штаба. Если выбрали такой путь, нам нужно ему соответствовать, и это может помочь нам в плей-офф.

Но и в атаке у нас есть хорошие ребята, которые могут решить момент.

Я считаю, что нужен баланс – играть хорошо и в нападении, и в защите. В данный момент мы больше работаем над обороной, – сказал нападающий уфимского клуба.