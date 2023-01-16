Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» на этой неделе. Он уже тренируется с командой

может вернуться в состав « » на этой неделе.

Россиянин уже приступил к тренировкам с командой. Ожидалось, что он пропустит 4 недели из-за травмы руки, но восстановление заняло меньше времени.

Тарасенко не сыграет против «Оттавы» в понедельник, но может выйти на лед в матче с «Нэшвиллом» в четверг.

В 34 матчах текущего регулярного чемпионата на его счету 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».