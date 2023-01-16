Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» на этой неделе. Он уже тренируется с командой
Владимир Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» на этой неделе.
Россиянин уже приступил к тренировкам с командой. Ожидалось, что он пропустит 4 недели из-за травмы руки, но восстановление заняло меньше времени.
Тарасенко не сыграет против «Оттавы» в понедельник, но может выйти на лед в матче с «Нэшвиллом» в четверг.
В 34 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».
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