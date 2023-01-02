Тарасенко пропустит 4 недели из-за травмы руки, О′Райлли – 6 недель из-за перелома ноги

Теги травмы Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Райан О′Райлли Хоккей

Российский нападающий «Сент-Луиса» пропустит месяц из-за травмы.

Владимир Тарасенко не сможет помочь команде в течение ближайших четырех недель из-за повреждения руки.

Форвард, блокируя бросок Мэтта Дамбы, получил травму по ходу первого периода игры регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).

В 34 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».

Кроме того, центральный нападающий «Блюз» Райан О′Райлли пропустит шесть недель из-за перелома ноги. Хоккеист также получил травму в ходе матча против «Уайлд».

31-летний канадец записал на свой счет 16 (10+6) баллов при полезности «минус 28» в 37 матчах нынешнего чемпионата.

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8 комментариев

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Champions 26
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тренировка перед следующим сезоном
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Andrey Wolf
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Ответ Кукич
О Райлли окончательно сдулся, Тарасенко опять страдает от травм
Так столько пить - кто не сдуется? А ирландец не может не быть запойным алкоголиком.
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cnfc
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Ответ Александр Романов
Здоровья обоим , заодно глянцем на что способны музыканты без этих игроков
Я бы уточнил. На что способны игроки с контрактами по 8 лямов -Курой и Томас.
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cnfc
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Ответ Кукич
О Райлли окончательно сдулся, Тарасенко опять страдает от травм
Что значит опять травмы? Кроме плеча и не помню. Не так много за за больше 10 лет карьеры. Главное что не травма птеча.
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Кого подняли? Александрова?
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dzenga 1
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Хана музыкантам. Оч жаль
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Александр Романов
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Здоровья обоим , заодно глянцем на что способны музыканты без этих игроков
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Кукич
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О Райлли окончательно сдулся, Тарасенко опять страдает от травм
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