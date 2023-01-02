Тарасенко пропустит 4 недели из-за травмы руки, О′Райлли – 6 недель из-за перелома ноги
Российский нападающий «Сент-Луиса» пропустит месяц из-за травмы.
Владимир Тарасенко не сможет помочь команде в течение ближайших четырех недель из-за повреждения руки.
Форвард, блокируя бросок Мэтта Дамбы, получил травму по ходу первого периода игры регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).
В 34 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».
Кроме того, центральный нападающий «Блюз» Райан О′Райлли пропустит шесть недель из-за перелома ноги. Хоккеист также получил травму в ходе матча против «Уайлд».
31-летний канадец записал на свой счет 16 (10+6) баллов при полезности «минус 28» в 37 матчах нынешнего чемпионата.
8 комментариев