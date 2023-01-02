Тарасенко пропустит 4 недели из-за травмы руки, О′Райлли – 6 недель из-за перелома ноги

Российский нападающий « » пропустит месяц из-за травмы.

не сможет помочь команде в течение ближайших четырех недель из-за повреждения руки.

Форвард, блокируя бросок Мэтта Дамбы, получил травму по ходу первого периода игры регулярного чемпионата против «Миннесоты» (2:5).

В 34 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».

Кроме того, центральный нападающий «Блюз» пропустит шесть недель из-за перелома ноги. Хоккеист также получил травму в ходе матча против «Уайлд».

31-летний канадец записал на свой счет 16 (10+6) баллов при полезности «минус 28» в 37 матчах нынешнего чемпионата.