Леонид Тамбиев: «Не согласен, что в КХЛ средние иностранцы. Найт, Буше, Майе, Лайпсик, Яшкин, Мэйсек, Шулак – средние легионеры?»

Леонид Тамбиев не согласился, что в КХЛ играют легионеры среднего уровня.

– Слышал историю про вас. Когда вы возглавили «Сарыарку», то на первом собрании сказали игрокам: «Слушайте меня, и мы выиграем Кубок Петрова». А что вы сказали на первой встрече с «Адмиралом»?

– Примерно те же слова: «Слушайте, что я говорю, и мы будем бороться за высокие места». И это не пустые слова. У меня есть понимание, какая должна быть чемпионская команда. Не всегда, конечно, можно собрать такой состав.

Мне повезло, работая в ВХЛ, построить благодаря руководству чемпионскую команду в «Динамо» Санкт-Петербург. Когда я пришел в «Сарыарку», там играли Махановский, Ибатуллин, Ломако, Рейзвих, Зиязов, Сарваров, Метальников.

Я понимал уровень состава и сразу сказал, что мы сделаем чемпионскую команду. Игроки мне поверили. Тот плей-офф был сумасшедшим.

Невероятная серия с Альметьевском: 0-2, 2-3 – все на волоске. А «СКА-Нева»! Ребята из того состава сейчас играют в КХЛ и НХЛ, а мы прошлись по ним 4-0.

Все ребята были заряжены на победу. Кицыну попала шайба в ногу – так он доползти не мог до лавки из-за боли. Так самоотверженно играли ребята.

Рад, что многие из них сейчас в КХЛ. Хотя, конечно, ВХЛ и КХЛ – небо и земля. В КХЛ вообще нет дураков.

– А есть?

– Немного. Но в КХЛ все умеют играть в хоккей. Все готовые, сильные, бегущие, играющие. Очень сильные легионеры.

Не согласен, что в КХЛ средние иностранцы. Найт, , Майе, Лайпсик, , , Шулак – это средние легионеры? Нет, конечно.

И список можно продолжить. Игроки забивают по 30 голов за сезон. Разве это средний уровень? Это хоккеисты, на которых ходят болельщики, – сказал главный тренер « ».