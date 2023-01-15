Леонид Тамбиев: «Не согласен, что в КХЛ средние иностранцы. Найт, Буше, Майе, Лайпсик, Яшкин, Мэйсек, Шулак – средние легионеры?»

Теги КХЛ ВХЛ Дмитрий Яшкин Леонид Тамбиев Адмирал Корбан Найт Рид Буше Либор Шулак Брендан Лайпсик Брукс Мэйсек Спорт-Экспресс Филипп Майе Хоккей

Леонид Тамбиев не согласился, что в КХЛ играют легионеры среднего уровня.

– Слышал историю про вас. Когда вы возглавили «Сарыарку», то на первом собрании сказали игрокам: «Слушайте меня, и мы выиграем Кубок Петрова». А что вы сказали на первой встрече с «Адмиралом»?

– Примерно те же слова: «Слушайте, что я говорю, и мы будем бороться за высокие места». И это не пустые слова. У меня есть понимание, какая должна быть чемпионская команда. Не всегда, конечно, можно собрать такой состав.

Мне повезло, работая в ВХЛ, построить благодаря руководству чемпионскую команду в «Динамо» Санкт-Петербург. Когда я пришел в «Сарыарку», там играли Махановский, Ибатуллин, Ломако, Рейзвих, Зиязов, Сарваров, Метальников.

Я понимал уровень состава и сразу сказал, что мы сделаем чемпионскую команду. Игроки мне поверили. Тот плей-офф был сумасшедшим.

Невероятная серия с Альметьевском: 0-2, 2-3 – все на волоске. А «СКА-Нева»! Ребята из того состава сейчас играют в КХЛ и НХЛ, а мы прошлись по ним 4-0.

Все ребята были заряжены на победу. Кицыну попала шайба в ногу – так он доползти не мог до лавки из-за боли. Так самоотверженно играли ребята.

Рад, что многие из них сейчас в КХЛ. Хотя, конечно, ВХЛ и КХЛ – небо и земля. В КХЛ вообще нет дураков.

– А ВХЛ есть?

– Немного. Но в КХЛ все умеют играть в хоккей. Все готовые, сильные, бегущие, играющие. Очень сильные легионеры.

Не согласен, что в КХЛ средние иностранцы. Найт, Буше, Майе, Лайпсик, Яшкин, Мэйсек, Шулак – это средние легионеры? Нет, конечно.

И список можно продолжить. Игроки забивают по 30 голов за сезон. Разве это средний уровень? Это хоккеисты, на которых ходят болельщики, – сказал главный тренер «Адмирала».

9 комментариев

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Хаскерс
Что значит средние или несредние? Эти парни были бы лучшими в чемпионате любой страны, играющей в элитный хоккей. Кроме одной. Понятно, что хочется быть лучше всех. А главное, народ на них ходит, матчи интересные. Остальное - от тех, у кого всегда всё плохо «в этой стране».
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Модератор спортса
Ответ ОттоДракула
Яшкина даже Аризона турнула, где он набрал аж 1 очко за 12 матчей при айстайме почти в 15 минут. А в кхл он один из лучших. Вот и всё в принципе.
Капризов НХЛ рвет сейчас, Кузьменко сейчас приехал и тоже хорош. Это из тех, кто хорош был в КХЛ. А вот Марченко приехал в коламбус и рекорды ставит. А в КХЛ не давали играть. Вот и всё в принципе
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Алексей Тарлыков
Ответ banchik1
Тоже считаю, что это все ребята уровня, как минимум, Арт Росс или Морис Ришар Трофи. Просто каждый их них пиль/кулиль/болель и что-то пошло не так(
Ну Кахаэль не НХЛ мягко скажем
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Проказник Кравец
Упал очень уровень в КХЛ, ходил на многие матчи по стране, скучно реально.
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encaro_one
Ответ banchik1
Тоже считаю, что это все ребята уровня, как минимум, Арт Росс или Морис Ришар Трофи. Просто каждый их них пиль/кулиль/болель и что-то пошло не так(
Не средние на фоне КХЛ, в сравнении с россиянами, об этом речь.
Обычно легионеры уровнем выше среднего
+3
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Жесткий Костас
Кхл-дно! Примитивный хоккей с отбросами из НХЛ. 1,5 силовых приёма за матч, одни получатели дармого бабла. Не смотрим!
+2
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-4
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Александр Невский
Лучшие легионеры только в Авангарде
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ОттоДракула
Яшкина даже Аризона турнула, где он набрал аж 1 очко за 12 матчей при айстайме почти в 15 минут. А в кхл он один из лучших. Вот и всё в принципе.
+6
-2
+4
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banchik1
Тоже считаю, что это все ребята уровня, как минимум, Арт Росс или Морис Ришар Трофи. Просто каждый их них пиль/кулиль/болель и что-то пошло не так(
+12
-3
+9
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