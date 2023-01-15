Бедард забил 9 голов, нанес 29 бросков и набрал 13 очков в 3 матчах после МЧМ-2023

набрал 13 очков в трех матчах после молодежного чемпионата мира-2023.

17-летний нападающий «Реджайны» сделал дубль в игре регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Портленда» (4:3).

На МЧМ-2023 Бедард был признан самым ценным игроком турнира. Вернувшись в клуб, канадец набрал 13 (9+4) очков в трех матчах в WHL.

Статистика трех игр Бедарда после МЧМ:

Матч против «Калгари» (6:2) – 6 (4+2) очков, полезность «плюс 3», 13 бросков по воротам;

Матч против «Саскатуна» (7:4) – 5 (3+2) очков, полезность «плюс 4», 6 бросков по воротам;

Матч против «Портленда» (4:3) – 2 (2+0) очка, полезность «плюс 2», 10 бросков по воротам.

Бедард, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, записал на свой счет 77 (36+41) очков в 31 матче сезона в .