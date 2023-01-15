Бедард забил 9 голов, нанес 29 бросков и набрал 13 очков в 3 матчах после МЧМ-2023

Теги НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард набрал 13 очков в трех матчах после молодежного чемпионата мира-2023.

17-летний нападающий «Реджайны» сделал дубль в игре регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Портленда» (4:3).

На МЧМ-2023 Бедард был признан самым ценным игроком турнира. Вернувшись в клуб, канадец набрал 13 (9+4) очков в трех матчах в WHL.

Статистика трех игр Бедарда после МЧМ:

Матч против «Калгари» (6:2) – 6 (4+2) очков, полезность «плюс 3», 13 бросков по воротам;

Матч против «Саскатуна» (7:4) – 5 (3+2) очков, полезность «плюс 4», 6 бросков по воротам;

Матч против «Портленда» (4:3) – 2 (2+0) очка, полезность «плюс 2», 10 бросков по воротам.

Бедард, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, записал на свой счет 77 (36+41) очков в 31 матче сезона в Западной хоккейной лиге.

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10 комментариев

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Sportsmen KAA
Ответ Мандалай
Бедард, один из фаворитов драфта НХЛ-2023... ---------------------------------- Ну нафиг скромничать - главный фаворит драфта НХЛ-2023.
Безоговорочно первый номер!
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Владимир Кувшинов
Посмотрим что будет в НХЛ! Про Лафернье больше шуму было а в итоге пшик!
0
-1
-1
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dosatuy
Страшно 😧 я только к Маку привык.
0
0
0
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Мандалай
Бедард, один из фаворитов драфта НХЛ-2023...
----------------------------------
Ну нафиг скромничать - главный фаворит драфта НХЛ-2023.
+1
0
+1
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Orion_17
Ответ Сергей Кузнецов
Ну правильно с детьми играть....
он сам дитё
0
0
0
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Andry 72
Ответ Сергей Кузнецов
Ну правильно с детьми играть....
Почему тогда другие, играя с детьми не набирают столько очков,у него феноменальная статистика
+4
0
+4
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Сергей Кузнецов
Ну правильно с детьми играть....
+1
-2
-1
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Марс Досоев
Удачи как любому спортсмену, но как сложиться в НХЛ вопрос? Нам важнее чем обрадуют наши, в том числе Александр... Остальные пусть подождут
+2
-8
-6
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GreatMcDavid97
Красавчег. Не подводит имя Коннор-)
+1
-3
-2
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chibudo74@gmail.com
Безусловно будет первый номер драфта
+7
-1
+6
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