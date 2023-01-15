Селянне пожаловался на счет за электричество на 5000 евро для дома, в котором никто не живет. Он осадил пользователя, выразившего сомнение в этом

пожаловался на счет за электричество на сумму 5000 евро.

Бывший форвард сборной заявил, что речь идет о доме, в котором сейчас никто не живет. Он расположен в общине Киркконумми, расстояние от которой до центра Хельсинки составляет около 30 километров.

В этом усомнился пользователь соцсетей по имени Паси Пеннанен, утверждающий, что является членом партии «Зеленых».

«Что-то тут не сходится, хотя Селянне всегда говорит правду», – написал Пеннанен.

«Вот тебе счета, Паси. Дом был подготовлен к зиме в середине сентября, бассейн и джакузи опорожнены, баня убрана. Базовая температура 15 градусов. Мы ездим туда каждую неделю, чтобы проверить, все ли в порядке. Теперь можешь продолжать докапываться до других...», – ответил на это Селянне, приложив фотографии счетов.

Эту историю также прокомментировал бывший депутат парламента от левой коалиции и нынешний заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки.

«Этот счет связан с переходом на «зеленый» режим?» – задался вопросом политик, приложив к сообщению коллаж с фотографиями Селянне и плантации конопли.