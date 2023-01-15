Селянне пожаловался на счет за электричество на 5000 евро для дома, в котором никто не живет. Он осадил пользователя, выразившего сомнение в этом

Теги Теему Селянне Сборная Финляндии по хоккею соцсети кризис деньги Хоккей

Теему Селянне пожаловался на счет за электричество на сумму 5000 евро.

Бывший форвард сборной Финляндии заявил, что речь идет о доме, в котором сейчас никто не живет. Он расположен в общине Киркконумми, расстояние от которой до центра Хельсинки составляет около 30 километров. 

В этом усомнился пользователь соцсетей по имени Паси Пеннанен, утверждающий, что является членом партии «Зеленых».

«Что-то тут не сходится, хотя Селянне всегда говорит правду», – написал Пеннанен. 

«Вот тебе счета, Паси. Дом был подготовлен к зиме в середине сентября, бассейн и джакузи опорожнены, баня убрана. Базовая температура 15 градусов. Мы ездим туда каждую неделю, чтобы проверить, все ли в порядке. Теперь можешь продолжать докапываться до других...», – ответил на это Селянне, приложив фотографии счетов. 

Эту историю также прокомментировал бывший депутат парламента от левой коалиции и нынешний заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки. 

«Этот счет связан с переходом на «зеленый» режим?» – задался вопросом политик, приложив к сообщению коллаж с фотографиями Селянне и плантации конопли. 

2 комментария

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гилберт
Ничего не понятно, но очень интересно!
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Борец с ослом
Какая конопля? Теему майнит там по чёрному)
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