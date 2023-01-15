Брэди Ткачак о разгроме от «Колорадо»: «Они чемпионы, но 0:7? Такого быть просто не должно. У «Оттавы» сегодня одни потери»

высказался о поражении «Оттавы» от « » со счетом 0:7.

«Они чемпионы, у них чертовски хорошая команда. Но 0:7? Такого быть просто не должно.

Сегодня у нас были одни потери. Мы выглядели плохо на протяжении всей игры. Это очень расстраивает», – сказал капитан «Сенаторс».

Поражение стало для канадского клуба третьим в четырех последних матчах. Разница шайб на отрезке – 9:21.