Брэди Ткачак о разгроме от «Колорадо»: «Они чемпионы, но 0:7? Такого быть просто не должно. У «Оттавы» сегодня одни потери»

Теги Оттава Колорадо НХЛ Брэди Ткачак Хоккей

Брэди Ткачак высказался о поражении «Оттавы» от «Колорадо» со счетом 0:7.

«Они чемпионы, у них чертовски хорошая команда. Но 0:7? Такого быть просто не должно. 

Сегодня у нас были одни потери. Мы выглядели плохо на протяжении всей игры. Это очень расстраивает», – сказал капитан «Сенаторс». 

Поражение стало для канадского клуба третьим в четырех последних матчах. Разница шайб на отрезке – 9:21. 

1 комментарий

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rumkostya
Можно уже потихоньку готовиться к следующему сезону, много очков потеряно, а конкуренция на востоке за WC в этом году очень сильная.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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