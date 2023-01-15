Брэди Ткачак о разгроме от «Колорадо»: «Они чемпионы, но 0:7? Такого быть просто не должно. У «Оттавы» сегодня одни потери»
Брэди Ткачак высказался о поражении «Оттавы» от «Колорадо» со счетом 0:7.
«Они чемпионы, у них чертовски хорошая команда. Но 0:7? Такого быть просто не должно.
Сегодня у нас были одни потери. Мы выглядели плохо на протяжении всей игры. Это очень расстраивает», – сказал капитан «Сенаторс».
Поражение стало для канадского клуба третьим в четырех последних матчах. Разница шайб на отрезке – 9:21.
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