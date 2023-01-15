Кучеров сделал 45-ю передачу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». Больше лишь у Макдэвида – 46

сделал 45-ю передачу в сезоне в матче с « ».

Форвард «Тампы» ассистировал при шайбе Брэйдена Пойнта в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Блюз» (4:2).

На его счету стало 62 (17+45) очка в 41 матче. Россиянин идет на 2-м месте по числу передач в текущем сезоне, уступая лишь из «Эдмонтона» (46 в 45 играх).

Сегодня Кучеров (16:28, 2:28 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.