Кучеров сделал 45-ю передачу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». Больше лишь у Макдэвида – 46

Теги рейтинги Тампа-Бэй Сент-Луис НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров сделал 45-ю передачу в сезоне в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Тампы» ассистировал при шайбе Брэйдена Пойнта в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:2). 

На его счету стало 62 (17+45) очка в 41 матче. Россиянин идет на 2-м месте по числу передач в текущем сезоне, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (46 в 45 играх). 

Сегодня Кучеров (16:28, 2:28 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

2 комментария

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Чтозахочу Тоинебуду
У Мака на два ассиста больше быть должно.Сегодня он 2 отдал.
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Фанат спорта01
Как стемкос умудрился незабить хоть 1гол?
Только с передач Кучерова мог забивать минимум 2.
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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