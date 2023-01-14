Сергеев заработает 40 млн рублей в сезоне-2023/24 по новому контракту с «Локомотивом» («СЭ»)
Стала известна зарплата Андрея Сергеева по новому контракту с «Локомотивом».
Защитник переподписал соглашение на новых условиях. Срок контракта рассчитан до 30 апреля 2024 года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Сергеева в следующем сезоне составит 40 млн рублей в год.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он записал на свой счет 27 (8+19) баллов за результативность при полезности «плюс 12» в 51 матче.
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