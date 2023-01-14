Сергеев заработает 40 млн рублей в сезоне-2023/24 по новому контракту с «Локомотивом» («СЭ»)

Теги Локомотив КХЛ Андрей Сергеев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стала известна зарплата Андрея Сергеева по новому контракту с «Локомотивом».

Защитник переподписал соглашение на новых условиях. Срок контракта рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Сергеева в следующем сезоне составит 40 млн рублей в год.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он записал на свой счет 27 (8+19) баллов за результативность при полезности «плюс 12» в 51 матче.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Яковлев удивляет… Рафикова подписал за хорошие деньги, теперь Сергеева
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Огюст
Хорошая новость , что Сергеев продолжит играть за Локомотив и в следующем сезоне !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Цена-качество👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий