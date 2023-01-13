Вратарь «Северстали» Самонов пропустил гол после наброса Сергеева из средней зоны в игре с «Локомотивом»

Александр Самонов пропустил гол после броска из средней зоны.

« » обыграл « » (6:2) в матче Фонбет чемпионата .

Во втором периоде защитник ярославской команды выполнил наброс из средней зоны в сторону Александра Самонова, который не смог парировать этот бросок и пропустил шайбу.

Гол Сергеева уместился в отрезок, в котором команды забросили три шайбы за 26 секунд. Никита Рожков отличился на отметке 32:36, Сергеев – на 32:47, Давид Думбадзе – на 33:02.

После гола Сергеева Александр Самонов был заменен – это была четвертая пропущенная шайба для него в матче.