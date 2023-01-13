Вратарь «Северстали» Самонов пропустил гол после наброса Сергеева из средней зоны в игре с «Локомотивом»
Александр Самонов пропустил гол после броска из средней зоны.
«Локомотив» обыграл «Северсталь» (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде защитник ярославской команды Андрей Сергеев выполнил наброс из средней зоны в сторону Александра Самонова, который не смог парировать этот бросок и пропустил шайбу.
Гол Сергеева уместился в отрезок, в котором команды забросили три шайбы за 26 секунд. Никита Рожков отличился на отметке 32:36, Сергеев – на 32:47, Давид Думбадзе – на 33:02.
После гола Сергеева Александр Самонов был заменен – это была четвертая пропущенная шайба для него в матче.
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