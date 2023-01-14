Вице-президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ: «Казань – столица исламского хоккея, здесь много возможностей, отличная инфраструктура»

Вице-президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ считает Казань столицей исламского хоккея.

14 января в Казани стартовал турнир по хоккею среди команд исламских стран и Республики Татарстан.

Перед началом Kazan Hockey Cup представители команд приняли участие в коллективном намазе, который состоялся в главной мечети города «Кул Шариф».

«Большое спасибо Татарстану за организацию такого мероприятия и объединение наших хоккеистов в одном турнире. Мы неслучайно выбрали Казань – это столица исламского хоккея, здесь много возможностей, отличная инфраструктура.

ОАЭ – жаркая страна, но несмотря на это мы активно развиваем зимние виды спорта. Также мы лидеры хоккейного мира на Ближнем Востоке и выступаем за объединение стран нашего региона под эгидой хоккея.

Пока у нас немного дворцов, но мы уже не можем взять всех желающих в детские секции. Хоккей стал очень популярным в Эмиратах, особенно среди девочек. Надеемся, что подписанный с «Ак Барсом» меморандум поспособствует развитию хоккея в нашем регионе и во всех странах Персидского залива», – сказал Хамель аль Кубейси.

Турнир среди 12 мужских и 5 женских команд в Казани продлится до 17 января.