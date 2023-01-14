Вице-президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ: «Казань – столица исламского хоккея, здесь много возможностей, отличная инфраструктура»

Теги Ак Барс женский хоккей КХЛ чемпионат ОАЭ любительский хоккей детский хоккей религия Хоккей

Вице-президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ считает Казань столицей исламского хоккея.

14 января в Казани стартовал турнир по хоккею среди команд исламских стран и Республики Татарстан.

Перед началом Kazan Hockey Cup представители команд приняли участие в коллективном намазе, который состоялся в главной мечети города «Кул Шариф».

«Большое спасибо Татарстану за организацию такого мероприятия и объединение наших хоккеистов в одном турнире. Мы неслучайно выбрали Казань – это столица исламского хоккея, здесь много возможностей, отличная инфраструктура.

ОАЭ – жаркая страна, но несмотря на это мы активно развиваем зимние виды спорта. Также мы лидеры хоккейного мира на Ближнем Востоке и выступаем за объединение стран нашего региона под эгидой хоккея.

Пока у нас немного дворцов, но мы уже не можем взять всех желающих в детские секции. Хоккей стал очень популярным в Эмиратах, особенно среди девочек. Надеемся, что подписанный с «Ак Барсом» меморандум поспособствует развитию хоккея в нашем регионе и во всех странах Персидского залива», – сказал Хамель аль Кубейси.

Турнир среди 12 мужских и 5 женских команд в Казани продлится до 17 января.

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4 комментария

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Wff
Ответ andrei bomber
Исламский хоккей , православный футбол
Не отделаться от ощущения, что это какой то стеб, мистификация, типа Курехина. Межпланетный шахматный турнир.. А какая рубка будет между шиитами и суннитами!
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Mikko
Спорное утверждение. Я бы Стокгольм со счетов не скидывал. Гораздо более хоккейный город и мусульман много.
0
-1
-1
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Onion
Куньлунь - столица конфуцианского хоккея
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrei bomber
Исламский хоккей , православный футбол
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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