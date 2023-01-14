Гатиятулин про 4:2 со «Спартаком»: «Тренировочный процесс «Трактора» построен так, чтобы играть в открытый хоккей. Мы контролировали шайбу в большинстве матчей»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Спартаком» со счетом 4:2.
– Перед каждой игрой стоит задача победить. Здорово, что сегодня смогли выиграть. Понимали, что соперник играет активно.
Важно было правильно действовать в обороне, возвращаться. С этим справились. Во втором периоде чуть сбавили скорости, начали допускать ошибки.
Соперник нас за это наказал. Подсказали ребятам, сумели перестроиться и вернуться в игру. В третьем периоде использовали свои моменты, довели матч до победы.
– Сегодня «Трактор» сыграл в открытый хоккей.
– У нас тренировочный процесс построен так, чтобы играть в открытый хоккей. Не всегда это получается, зависит от соперника, физического состояния.
В большинстве игр мы контролировали шайбу, больше времени проводили в зоне атаки. Были проблемы с реализацией, где-то передерживали шайбу. У нас нет задания на игру, что мы должны только оборонятся.
– Давит ли на команду турнирное положение?
– Все понимают, в каком положении мы находимся. Каждая игра требует полной концентрации. Все мы это понимаем. Просто делаем свою работу, стараемся ее выполнять честно, – сказал главный тренер «Трактора».
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