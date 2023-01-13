Любушкин о травмах: «Никогда не валяюсь на льду. У нас все-таки мужской хоккей, надо уметь терпеть»

рассказал о своем повреждении после заблокированного броска.

– Показывали, как вы приняли на себя бросок в игре против «Тампы». Было видно, что вам больно, но при этом сразу же встали и пусть не без помощи партнеров ушли в раздевалку.

– Я никогда не валяюсь. Считаю это неприемлемым по нескольким причинам. Мои матчи смотрит семья. Зачем им лишний раз давать повод для волнения. Кроме того, у нас все-таки мужской хоккей. И мы пример для молодых ребят. В хоккее надо уметь терпеть.

– Вообще никогда не лежали на льду?

– Был случай в Ярославле. Когда «Локомотив» играл с «Адмиралом», один из игроков проехал мимо меня, подцепил ногу, и я очень неудачно упал. Но и там постарался сразу же встать, правда, не получилось из-за характера повреждения. На ногу было вообще нельзя опереться.

– Вернемся к тому блокированному броску, после которого вы выбыли на несколько дней.

– Меня сразу увели в раздевалку. Не стесняюсь признаться, что даже слезы были от боли, но это нормальная человеческая реакция. Первые десять минут были ужасными по ощущениям.

Знаете, я бы мог вернуться на лед, но иногда ты понимаешь, что после какого-то момента сделать это будет невозможно. И тогда на льду я сразу осознал, что для меня матч завершился.

– Потому что попали в то же место, что и несколько дней назад в похожей ситуации?

– Да, правда, на этот раз на два сантиметра ниже. Доктора сказали, что мне в этом повезло. Попади шайба в то же место, то все могло закончиться гораздо хуже, – сказал защитник « ».