Любушкин о Баффало: «Рад, что есть снег. Все-таки русский человек скучает по зиме, этого не хватало в Аризоне. Баню поставили возле дома, красота»

Теги болельщики Баффало Аризона НХЛ Илья Любушкин Спорт-Экспресс Хоккей

Защитник «Баффало» Илья Любушкин порадовался тому, что в городе бывает снег. 

– Перед матчем НФЛ зрители чистили трибуны от снега. Освободил себе место – смотришь матч.

– С этим снегом тут все непонятно. Да, осадки обильные. Однажды у меня намело больше метра на дворе за одну ночь. Было минус 20, а через неделю уже плюс 17 и никакого снега нет. Сам не понимаю, как такое возможно.

Но рад, что живу в месте, где есть снег. Все-таки русский человек скучает по зиме, этого мне не хватало в Аризоне. А тут баню поставили возле дома, красота.

– «Баффало» бьется за место в плей-офф, но я что-то не понял, почему зрителей не очень много.

– Сам теряюсь в догадках. На одном матче аншлаг, на другом - пустые трибуны. С чем это связано, не разобрался, – сказал игрок «Сэйбрс». 

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