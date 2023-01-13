Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Далласа» и стал 2-й звездой матча. Он одержал 20-ю победу в сезоне
Игорь Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Далласа» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1 ОТ).
Победа стала для Шестеркина 20-й в текущем сезоне (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,44).
По этому показателю он делит 3-е место в лиге с Мартином Джонсом из «Сиэтла». Выше идут только Линус Улльмарк («Бостон», 22) и Коннор Хеллибак («Виннипег», 21).
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