Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Далласа» и стал 2-й звездой матча. Он одержал 20-ю победу в сезоне

Теги Рейнджерс Даллас НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Далласа» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Рейнджерс» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1 ОТ). 

Победа стала для Шестеркина 20-й в текущем сезоне (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,44).

По этому показателю он делит 3-е место в лиге с Мартином Джонсом из «Сиэтла». Выше идут только Линус Улльмарк («Бостон», 22) и Коннор Хеллибак («Виннипег», 21). 

5 комментариев

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GreatMcDavid97
Шестёркин ниочём по стате в нынешнем сезоне. Как и Василевский
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Александр Балабанов
Ответ Безсамоупречный игрок
В рейтинге отражённых бросков логично ввести ещё один столбец, в котором умножается процент отражённых бросков на дробь. Числитель - количество отражённых бросков, знаменатель - наибольшее число бросков в створ ворот среди всех вратарей. Этот показатель, по-моему, будет более справедливо выстраивать вратарей в обозначенном рейтинге, а то какой-то проходивший мимо с 7 из 7 стоит на первом месте. В Топ-10 таких 4. Трудяги с тысячами бросков по ним плетутся значительно ниже
Это же решается ограничением по числу матчей. Когда был отдельный приз за процентовку (имени Крозье), там требовалось минимум 25 игр.
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Безсамоупречный игрок
В рейтинге отражённых бросков логично ввести ещё один столбец, в котором умножается процент отражённых бросков на дробь. Числитель - количество отражённых бросков, знаменатель - наибольшее число бросков в створ ворот среди всех вратарей. Этот показатель, по-моему, будет более справедливо выстраивать вратарей в обозначенном рейтинге, а то какой-то проходивший мимо с 7 из 7 стоит на первом месте. В Топ-10 таких 4. Трудяги с тысячами бросков по ним плетутся значительно ниже
0
0
0
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rngr
Красавчик!
+1
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+1
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Nissan 0123
Стена!
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