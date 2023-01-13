Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Далласа» и стал 2-й звездой матча. Он одержал 20-ю победу в сезоне

отразил 24 из 25 бросков « » и стал 2-й звездой матча.

Вратарь « » принял участие в игре регулярного чемпионата с «Далласом» (2:1 ОТ).

Победа стала для Шестеркина 20-й в текущем сезоне (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,44).

По этому показателю он делит 3-е место в лиге с Мартином Джонсом из «Сиэтла». Выше идут только Линус Улльмарк («Бостон», 22) и Коннор Хеллибак («Виннипег», 21).