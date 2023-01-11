Алексей Терещенко: «В России дети не готовы к молодежке вообще! Нет у нас развития. Молодые ребята уезжают не от лучшей жизни»
Алексей Терещенко высказался об отъезде молодых хоккеистов из России.
«Молодые ребята уезжают из России не от лучшей жизни. Просто никто об этом не говорит. Сколько ребят уезжают в студенческие лиги. У нас должны играть в молодежной лиге в возрасте 16-18 лет. Сделайте еще одну лигу – с 18 до 21. Сделайте, чтобы не было затратно. Потому что эти пять лет – пропасть. У нас огромная страна.
Но нужно еще и образование, и здоровье. У нас дети не готовы к молодежке вообще! У нас нет этого шага. Нет у нас развития.
Сделать в России аналог студенческой лиги? Она есть, что-то там пытаются развивать. Но у нас дети не учатся. Как они могут утром тренироваться? Кому они потом в институте будут нужны? Их потом выкинут, потому что они необразованные. У нас внизу просто дыра», – сказал трехкратный чемпион мира.
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