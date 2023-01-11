Алексей Терещенко: «В России дети не готовы к молодежке вообще! Нет у нас развития. Молодые ребята уезжают не от лучшей жизни»

Теги ФХР Алексей Терещенко МХЛ детский хоккей Хоккей

Алексей Терещенко высказался об отъезде молодых хоккеистов из России.

«Молодые ребята уезжают из России не от лучшей жизни. Просто никто об этом не говорит. Сколько ребят уезжают в студенческие лиги. У нас должны играть в молодежной лиге в возрасте 16-18 лет. Сделайте еще одну лигу – с 18 до 21. Сделайте, чтобы не было затратно. Потому что эти пять лет – пропасть. У нас огромная страна. 

Но нужно еще и образование, и здоровье. У нас дети не готовы к молодежке вообще! У нас нет этого шага. Нет у нас развития.

Сделать в России аналог студенческой лиги? Она есть, что-то там пытаются развивать. Но у нас дети не учатся. Как они могут утром тренироваться? Кому они потом в институте будут нужны? Их потом выкинут, потому что они необразованные. У нас внизу просто дыра», – сказал трехкратный чемпион мира.

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5 комментариев

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oberkorn
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Один смотрит 800 матчей, второй строит катки, а толку ноль, потому что пропали детские тренеры как одно из составляющих успеха.
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mishash
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Образование, и здоровье - НАТОвские ценности, не имеющие отношение к традиционным скрепам! Хватит уже во всем копировать коллективный разум(зачеркнуто) Запад!
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mitos
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Все всё понимают,но делают единицы...
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Vadoniy
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А вот тут по делу. Вмето очередного клуба кхл в хрен пойми где и для кого лучше развивать юниорскую лигу и молодёжную превратить в студенческую. Третьяк же строит 100500 катков в минуту, вот института бы построил.
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Рома Михалев
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Слова не мальчика, но... иноагента!
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