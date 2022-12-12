Аскаров – лучший игрок недели в АХЛ. Вратарь сделал 1-й шатаут в лиге и отразил 60 бросков из 61 в двух матчах

признан лучшим хоккеистом в АХЛ на прошедшей неделе.

20-летний вратарь провел два матча на минувшей неделе, проиграл одну игру в серии буллитов и победил во второй встрече, пропуская в среднем 0,48 шайбы и отражая 98,4% бросков.

Аскаров отразил 36 из 37 бросков в матче регулярного чемпионата против «Рокфорда» (1:2 Б).

После этого, в следующей игре, российский голкипер оформил первый шатаут в АХЛ, отразив все 24 броска хоккеистов «Хартфорда» (2:0).

Аскаров выбран в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 11-м номером.

Всего в этом сезоне АХЛ Аскаров провел 16 матчей, одержал 11 побед, пропуская в среднем 2,42 шайбы и отражая 91,8% бросков.