Аскаров – лучший игрок недели в АХЛ. Вратарь сделал 1-й шатаут в лиге и отразил 60 бросков из 61 в двух матчах
Ярослав Аскаров признан лучшим хоккеистом в АХЛ на прошедшей неделе.
20-летний вратарь «Милуоки» провел два матча на минувшей неделе, проиграл одну игру в серии буллитов и победил во второй встрече, пропуская в среднем 0,48 шайбы и отражая 98,4% бросков.
Аскаров отразил 36 из 37 бросков в матче регулярного чемпионата против «Рокфорда» (1:2 Б).
После этого, в следующей игре, российский голкипер оформил первый шатаут в АХЛ, отразив все 24 броска хоккеистов «Хартфорда» (2:0).
Аскаров выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 11-м номером.
Всего в этом сезоне АХЛ Аскаров провел 16 матчей, одержал 11 побед, пропуская в среднем 2,42 шайбы и отражая 91,8% бросков.
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