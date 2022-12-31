Аскаров 2-й раз в сезоне АХЛ сыграл на ноль, отразив 17 бросков «Гранд Рэпидс». Он идет на 2-м месте в лиге по победам (13)
Ярослав Аскаров 2-й раз в сезоне сыграл на ноль в АХЛ.
Российский вратарь «Милуоки» отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Гранд Рэпидс» (3:0). Его признали третьей звездой встречи.
В 21 матче сезона за фарм «Нэшвилла» Аскаров одержал 13 побед (второй показатель в лиге после Дастина Вульфа из «Калгари Рэнглерс» с 17 выигрышами) при 90,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,54.
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