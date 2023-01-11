Новиков о «Сочи»: «Там все хорошо с обеспечением, да и люди неглупые работают. Но линию развития они не нашли»

высказался касательно ситуации в «Сочи».

Клуб проиграл 20 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, обновив антирекорд лиги.

«Я был участником великой Олимпиады в Сочи. Она прошла на самом высоком уровне. И это факт, это не просто мои эмоции, которые остались на всю жизнь. Сколько было сомнений: успеем – не успеем, проведем – не проведем? И тут раз – и как в сказке открылся Китежград. Открылась Олимпиада в Сочи.

Что делать дальше? Конечно, эти спортивные сооружения должны были быть использованы. Поэтому после Олимпиады так создали хоккейный клуб. Идея была очень хорошей. Сочи и Магадан – это разная география. Но, как мы знаем, кадры решают все. К сожалению, не получилось создать то, что замысливалось.

Как мы знаем, лучший город Земли – Москва, но Сочи не хуже. Руководители клуба так и не нашли его лицо. Москва и Питер могут обеспечить перспективными хоккеистами полмира, но этим надо заниматься. Обидно, что команда, находящаяся в таком прекрасном месте, своего лица не нашла. Выбор среди молодых ребят у нас сегодня огромный. Вертикаль, начиная с детских школ, обширная.

Один умный человек сказал, что не нужно смотреть на тех, кто сегодня прыгает в высоту на два метра. Важно то, кто завтра прыгнет 2,40. Вот в чем смысл руководителей клубов.

Мы понимали, что «Сочи» сразу не выиграет Кубок Гагарина. Значит, у них было время для развития. Команда находится в хорошем месте, там все хорошо с обеспечением, да и люди неглупые работают. Но линию развития они не нашли. Любой нетоповый клуб может сделать очень многое для хоккея. Сколько у нас невостребованных игроков, ходящих с клюшками по улице, которых можно развивать?

Понятно, что в « » нет своей школы, хотя у них договоры с другими школами. Но у них должна быть самая сильная скаутская команда, которая будет отслеживать игроков, невостребованных в топ-клубах», – заявил заслуженный тренер России.