Буцаев о 3:2: «Большое уважение «Сочи»: мальчишки очень здорово играли и не давали «Витязю» покоя»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:2).

«Конечно, мы довольны, что выиграли матч и заработали два очка. Большое уважение сопернику: несмотря на ситуацию, в которой находится команда, мальчишки очень здорово играли. С азартом, с желанием и не давали нам покоя.

Важно, что заработали два очка, но по игре были моменты, где мы могли сыграть лучше. Итоговый результат остался за нами», – сказал .