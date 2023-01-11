Буцаев о 3:2: «Большое уважение «Сочи»: мальчишки очень здорово играли и не давали «Витязю» покоя»
Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Сочи» (3:2).
«Конечно, мы довольны, что выиграли матч и заработали два очка. Большое уважение сопернику: несмотря на ситуацию, в которой находится команда, мальчишки очень здорово играли. С азартом, с желанием и не давали нам покоя.
Важно, что заработали два очка, но по игре были моменты, где мы могли сыграть лучше. Итоговый результат остался за нами», – сказал Вячеслав Буцаев.
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