Подъяпольский заработает 90 млн рублей за 2 сезона по новому контракту со СКА («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Владислав Подъяпольский Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стала известна зарплата Владислава Подъяпольского по новому контракту со СКА.

Вратарь подписал соглашение до 30 апреля 2025 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в сезонах-2023/24 и 2024/25 составит 45 млн рублей в год.

В текущем сезоне, который вратарь начинал в «Северстали», его зарплата составляет 32 млн рублей.

Подъяпольский перешел в СКА из «Северстали» 14 ноября. Всего он провел 30 игр в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, отражая в среднем 89,3% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

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2 комментария

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Rjcnbr
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Процент ниже 90, почти три шайбы за игру в СКА, рост 180. Это всё стоит 45 мультов?
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RoyJones
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Да уж.. в принципе не сильнее любого вратаря из системы клуба.
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