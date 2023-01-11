Подъяпольский заработает 90 млн рублей за 2 сезона по новому контракту со СКА («СЭ»)
Стала известна зарплата Владислава Подъяпольского по новому контракту со СКА.
Вратарь подписал соглашение до 30 апреля 2025 года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в сезонах-2023/24 и 2024/25 составит 45 млн рублей в год.
В текущем сезоне, который вратарь начинал в «Северстали», его зарплата составляет 32 млн рублей.
Подъяпольский перешел в СКА из «Северстали» 14 ноября. Всего он провел 30 игр в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, отражая в среднем 89,3% бросков при коэффициенте надежности 2,77.
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