Подъяпольский заработает 90 млн рублей за 2 сезона по новому контракту со СКА («СЭ»)

Стала известна зарплата Владислава Подъяпольского по новому контракту со СКА.

Вратарь подписал соглашение до 30 апреля 2025 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в сезонах-2023/24 и 2024/25 составит 45 млн рублей в год.

В текущем сезоне, который вратарь начинал в «Северстали», его зарплата составляет 32 млн рублей.

Подъяпольский перешел в из «Северстали» 14 ноября. Всего он провел 30 игр в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, отражая в среднем 89,3% бросков при коэффициенте надежности 2,77.